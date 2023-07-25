躺床超過半小時仍睡不著？韓國研究：後果很嚴重！死亡風險加倍

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研究團隊根據睡眠潛伏期，每周有3次或3次以上在30分鐘內無法入睡的受試者，就被分為「習慣性延遲組」，而一個月內有1次或2次在30分鐘內無法入睡的受試者，則被分為「間歇性延遲組」。研究發現，當人口特徵、身體特徵、生活方式和慢性病等所有變量都得到標準化後，習慣性延遲組的死亡風險是一般人的2.22倍，間歇性延遲組的死亡風險則是一般人的1.33倍。
研究小組分析，睡眠潛伏期延長會導致褪黑激素缺乏，從而增加癌症死亡風險，另外睡眠潛伏期延長也可能是因為失眠、抑鬱、吸毒等多種原因造成，而產生的種種後果，包括過度緊張、慢性應激反應等等，都可能會增加死亡風險。應激反應是指人們在緊張時，體內的荷爾蒙和新陳代謝會發生變化，以提高警覺和集中注意力，但若長期處於壓力，應激反應持續啟動，就會對健康造成嚴重的負面影響。
研究小組最後結論，確認睡眠潛伏期與死亡風險之間存在顯著關聯，具有重要意義。對成年人來說，需要努力預防睡眠障礙發生。
我國衛生署曾建議，想要夜夜好眠應維持固定的生活作息及就寢、起床時間，打造安靜舒適的睡眠情境，燈光柔和、溫度適中、隔絕噪音，避免午睡、或午睡不超過半小時，培養固定的運動習慣，但睡前避免做劇烈運動，少喝含咖啡因的飲料，避免睡前滑手機、上網及看電視，睡前盡量安排做些輕鬆的事，讓身心處在平靜狀態。