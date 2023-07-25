杜蘇芮颱風路徑幾乎確定！全台「風雨影響」一圖看懂 週四最靠近
杜蘇芮颱風持續發布「陸上警報」和「海上警報」，中央氣象局表示，南部各縣市在未來也將陸續進入警戒區，強度來到「中颱上限」的它，還有望挑戰「強烈颱風」，明（26）日早上暴風圈將碰觸恆春半島、蘭嶼和綠島。臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享全台「風雨影響」懶人包，提醒民眾務必做好防災準備。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，杜蘇芮颱風從西南部海域通過的路徑大局已定，預計今（25）日晚上至週四整天（7月27日），是對台灣影響最劇烈時刻，週五（7月28日）上半天後，颱風登陸中國，對台影響結束。不過雖然颱風大方向確定，「中心與陸地的實際距離」仍有變數，關鍵落在今晚至明早，杜蘇芮進入巴士海峽後的「實際北轉點」，直接決定各地的風雨大小。
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提及，無論颱風走向，影響都是最大的地方都是「台東、恆春半島」，尤其山區雨量將頗為可觀；「台南、高雄和屏東」部分，在颱風中心抵達西南外海之前，幾乎沒有感覺，風雨幾乎全被中央山脈擋著。直到週四上午，颱風逐漸進入台灣海峽，風向轉為南風後，風雨情形就會快速增強，但整體的風雨大小，還是要看中心離多近。
「北北基和桃園」雖然離杜蘇芮颱風中心最遠，但因為暴風圈廣大，又有地形加成，北北基將有強而不斷的偏東風，加上外圍環流移入，也會有一陣陣風雨；「新竹至嘉義」的風雨被山脈完美阻擋，幾乎沒有感覺，除非颱風出現意外偏北走勢，否則將是本次最安全區域，「宜蘭和花蓮」則是越南邊、風雨越有感，由於是迎風面，會不斷被外圍環流攻擊，山區要注意較大雨勢。