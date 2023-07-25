杜蘇芮颱風逼近！風雨才剛要開始 台南、高雄將進「陸警範圍」
中央氣象局持續針對「杜蘇芮颱風」發布「陸上警報」和「海上警報」，今（25）日晚上通過呂宋島北部海域，明（26）日進入並通過巴士海峽，週四（7月27日）來到台灣西南部近海，週五（7月28日）逐漸遠離台灣朝中國福建前進。由於暴風圈接觸到呂宋島，整體速度稍微減慢，後續進入巴士海峽後，移動速度會視太平洋高壓的導引氣流而定。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報中心技正羅雅尹指出，目前「陸上警報」的警戒範圍是「屏東、恆春半島、台東縣」，高雄市和台南市有機會在深夜進入警戒範圍，整個颱風暴風圈會在明（26）日早上接觸台灣陸地，雨勢也會慢慢擴及到南部地區。明日上半天東半部雨勢更明顯，南部進入雨區，在週三晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖、金門的降雨將會相當劇烈，中部以北地區影響較小。
強度部分，近幾個小時，杜蘇芮颱風主要是中心附近對流稍為增強，但沒有很顯著增強，今日深夜到明日凌晨還有機會增強，之後觸陸後強度就較難發展，抵達台灣西南部近海時，也因海溫較低的因素，強度會慢慢衰退。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻南南東方380公里的海面上，以每小時10轉13公里速度，向西北西方向前進，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里。