NBA／簽了！塞爾提克Jaylen Brown獲95.2億大合約 創下史上紀錄
NBA波士頓塞爾提克後衛Jaylen Brown總算與球團達成協議，並獲得天價合約。根據美國媒體《ESPN》報導，雙方達成一紙5年3.04億美元(約95.2億台幣)的超級延長合約，寫下史上最高紀錄。
記者廖聿偉/綜合報導
上季Jaylen Brown場均能轟下26.6分，創下生涯新高，同時命中率也達到49%，而上一份合約的最後一年，Brown獲得3180萬美元，如今身價翻倍，若最後Brown通過體檢，且合約生效，Brown在2028-29球季年薪將達到6910萬美元，翻了一倍以上。
為何塞爾提克願意不惜重本續約？美媒分析指出，上個球季Jaylen Brown和Jayson Tatum組成超強雙人組，合計場均轟下56.7分，其中有10場比賽兩人都轟破30分，過去30年中，也只有「歐布連線」Shaquille O'Neal 和 Kobe Bryant達成過。
另外，Jaylen Brown上個球季有54%的得分來自無助攻的出手，且每次切入平均能得到1.15分，則寫下生涯新高，也讓他獲得一紙優渥的續約合同。
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