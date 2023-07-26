國道遇高級貨櫃屋！他心動：買來露營 身價起底「超越陶朱隱園」
常常我們在路上開車時，看到昂貴的超跑總是會閃遠遠的，以防不小心A到的話，恐怕要賠償天價！而日前，就有網友分享自己在國道上遇到一個看似高級的貨櫃屋，拍下照片好奇詢問「這樣一個貨櫃屋」要多少錢，買一個來露營使用好像不錯，沒想到照片曝光後，卻釣出不少內行人表示「.......這個貨櫃屋是會跑的陶朱隱園啊！開什麼玩笑！」真實價值引起廣大話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片表示「這種像房子的貨櫃屋不知道貴不貴，買一個來當露營用應該是不錯？」只見貼出的照片，國道上一輛拖板車上面印有「ASML」4字的貨櫃，而該貨櫃因為呈現房屋的形狀，頂部有屋頂的感覺，才讓該網友覺得有點像小房子可以住人。
沒想到貼文曝光後，不少內行網友一眼就看出貨櫃真面目「.......專門販售給台積電、英特爾、三星等公司先進設備，撞下去這輩子賠不完，尊重生命遠離他」、「路上跑的陶朱隱園」、「傳說中會跑的陶朱隱園，請勿靠近」、「撞下去明天跌停板」、「光刻機無誤，生產高端晶片機器，很多國家爭相獲取的，價值極高」、「弄壞了祖宗18代都賠不起，確切來說是祖宗72代」、「艾司摩爾光刻機，全球最大的半導體設備商，這個一台要價至少40億」。
事實上，該網友稱看到的「貨櫃屋」，上頭的ASML是荷蘭「艾司摩爾公司」的英文縮寫，ASML是目前全球最大的半導體設備商，專門生產積體電路的EUV（極紫外光刻機），每台造價至少要1.3億美元（約37億元新台幣）起跳，而ASML最新研發、預計今年至明年開始交貨的「Twinscan EXE:5000新型光刻機」，一台更是要價約3.4億美元（約新台幣106億），以陶朱隱園一戶18億的價格來說，可以買個5、6戶，價值高到非常嚇人。