統一發票這期中多少？1000萬、200萬得主現身 全用這APP超邪門
統一發票5月、6月一期的對獎號碼日前開出，其中7-11開出4張千萬大獎，有不少人都只花30、40元就中了百萬大獎，令人稱羨。然而每到對獎時刻來臨，社群上總是會出現不少詢問大家「這期中多少」的貼文出現，沒想到這一期出現了千萬、100萬、200萬的得主都現身，甚至有百萬得主嚇傻表示「打開看到後到現在都不知所措........」讓不少網友哭哭表示「我也想體會這種感覺啊！」
記者張嘉哲/綜合報導
統一發票5月、6月一期的對獎號碼開出後，就有網友在「Dcard」貼文指出「下午兩點一到我就去對獎了，果然是不意外又沒中，用載具已經快要兩年了，還沒有中過半次特別獎，是我運氣特別背嗎？我朋友兩個月50張，已經連續中4期了，什麼時候輪到我啊？好羨慕啊！」
貼文曝光後，竟然釣出200萬以及100萬中獎的得主，其中中獎200萬的得主表示「今天看到手機通知，點進去整個不敢相信，到現在還是不知所措.....」而100萬的得主則說「人生第一次」，讓不少沒中獎的網友崩潰表示「這篇太猛了，竟然有兩個百萬得主現身」、「好誇張....我真的沒看過人家中過百萬，好羨慕」、「好羨慕，吸個福氣吧」。
而更狂的是，除了兩位百萬得主之外，竟然還有千萬得主現身表示「加班到剛剛才到家…結果打開APP就發現中了1000萬.....真的太神啦！疲累感直接消失，今天應該是睡不著覺了」讓不少網友直言「人生第一次看到千萬得主」而也有不少人發現，這期現身的大獎得主都是使用「發票怪獸」APP存載具，直呼「中獎的人全部都用發票怪獸也太邪門了吧哈哈哈哈」、「啊我用發票怪獸就都0元啊」、「發票怪獸0元+1，氣死」、「人家的發票怪獸總是這麼給力」。
而還沒對獎的民眾照過來，112年5-6月期統一發票獎獎金1000萬元的特別獎中獎號為「29268886」、200萬特獎中獎號碼為「12912565」20萬頭獎中獎號碼「04667172」、「12999667」、「77607087」。另外要特別注意！領獎期間自112年8月6日起至112年11月5日止。