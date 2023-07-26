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房市／台中「這3區」交易量逆勢增！低基期又有建設　成票房保證

▲雖房市大環境有波動，台中各主要行政區上半年移轉量較去年同期減少，但東區仍呈現逆勢成長。（圖／資料照片）
▲雖房市大環境有波動，台中各主要行政區上半年移轉量較去年同期減少，但東區仍呈現逆勢成長。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

根據台中市地政局統計，今年上半年全市移轉棟數較去年同期減少17%，多數主要行政區交易量也呈現衰退，「唯三」例外分別是東區、南區、沙鹿區，移轉棟數年增率介於14%至18%之間，而烏日區也幾乎與去年同期維持平盤，可說是表現相對穩定的行政區。

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究其原因，信義房屋中六區協理洪振祐分析，這些行政區房價基期相對市中心蛋黃區來得低，近期又有不同的建設題材加持，「具備保值甚至增值空間，又有建商推案」，是交易量能夠逆勢成長的關鍵。

台中市東區今年上半年移轉量649棟，較去年同期548棟成長18%；南區1354棟，較去年同期1175棟成長15%；沙鹿區997棟，也較去年同期877棟成長14%；另外，烏日區869棟，也較去年同期有2%的微幅成長。

洪振祐分析，東區與南區屬於台中市舊市區，過去被認為市容比較舊、建設發展比較少，是房價基期相對低的行政區，但近年兩區分別受惠於鐵路高架化、台中捷運綠線、湖濱公園與商場等題材，不只市容煥然一新，也吸引建商插旗推案，進而有越來越多購屋族選擇此區買房。

沙鹿主要則是受到中科工作機會帶動，洪振祐觀察，由於中科許多企業不斷擴廠，有剛需的中科工作族群，自然會往週邊行政區購屋；而沙鹿透天產品多，有透天需求的買方，自然而然轉進沙鹿看屋；值得觀察的是，近期也有建商開始在沙鹿推出大樓建案，在中科員工不斷成長下，該區域的房市交易價量，也有持續往上的潛力。

洪振祐認為，綜觀以上三區，甚至包括交易量幾乎與去年同期維持平盤的烏日區，都擁有「建設」、「房價基期低」等共同特色；換言之，在大台中人口持續成長，購屋剛須持續強勁的狀況下，即便房市大環境有波動，但房價相對親民且房市前景有保值甚至增值空間的區域，仍是購屋族首選。
 

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