不斷更新／杜蘇芮颱風下午觸陸！暴雨由東往西轟　最新動態一次看

颱風來就怕菜價漲！菜商教戰怎麼買　首推根莖類、高麗菜

▲攤販認為，菜價暫無因為颱風有較明顯的波動，推薦民眾可購買根莖類、高麗菜等較為耐放。（圖／記者許若茵攝，2023.07.26）
▲攤販認為，菜價暫無因為颱風有較明顯的波動，推薦民眾可購買根莖類、高麗菜等較為耐放。（圖／記者許若茵攝，2023.07.26）

記者許若茵／台北報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，今（26）日持續朝台灣靠近，下午暴風圈即將觸陸，近日民眾搶購生鮮蔬果，導致菜價飆漲。《NOWnews今日新聞》記者帶您直擊第二果菜批發市場，攤販認為，菜價暫無因為颱風有較明顯的波動，推薦民眾可購買根莖類、高麗菜等較為耐放。

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根據北農統計，昨（25）日蔬菜交易量1544公噸，水果950公噸、較上次交易日（23）日多258公噸、247噸；平均批發價，蔬菜每公斤45.4元，較上個交易日大漲4.3元，漲幅超過1成，創下近半年來的新高。

攤商翁先生表示，最近因為南部連日大雨，有些菜有水傷，品質比較差，價格上較低一點或是比較可以耐放的高麗菜、根莖類等蔬菜，普遍受民眾歡迎。

翁先生指出，目前菜價已經算是高峰，最近的價格波動其實跟颱風比較沒有關係，而是因為南部連日下雨後又出大太陽，有些菜從產地來到台北後就有水傷爛掉，颱風因素只有影響價格一點，預期要到下周以後才會有比較明顯變化，目前也還無法評估受影響程度。

攤商張小姐評估，今天反而菜價比較低，應該是因為產地菜量很足，這個禮拜並沒有甚麼大波動，未來是否受影響還要看產地的雨量。

張小姐推薦，民眾可以選擇地瓜、蘿蔔等根莖類，或是高麗菜、白菜等蔬菜都比較耐放，葉菜類則盡量選用適量就好，因為葉菜類比較不能久放。

民眾李小姐分享，今天想要出來買青菜，但青菜都很貴，剛好家裡都還有菜就沒有什麼採買，她認為，有些菜價格有漲，但是跟前兩天差不多，今天並沒有明顯漲幅。

李小姐提到，像是青江菜、大陸妹，反而比昨天還便宜，但像是平常大家都說營養很不錯的地瓜葉，價格從一斤20元至35元都有，「我是覺得價錢就看自己怎麼選擇，其實也是都還好，我覺得也是都可以接受」。

北農昨起加倍釋出倉貯馬鈴薯及甘藍，增加市場貨源供承銷業者採購，對於連鎖超市供應部分，供應量更較平日增加約一倍，提供消費者購買。北農建議，蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥等根莖類、菇菌類及芽菜類蔬菜受颱風影響較小，營養價值豐富且價格相對穩定，消費者可多加選購。

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