杜蘇芮颱風「放慢還蛇行」！對台影響時間會拉長嗎 氣象局曝後續
杜蘇芮颱風今（26）日凌晨在通過呂宋島北部海域時，出現放慢、蛇行、打轉的情況，中央氣象局預報員趙紘表示，杜蘇芮這樣的移動方式是意料之外的路徑，對台灣來說，杜蘇芮打轉在後續造成的影響並不會被放大，最主要就是「觸陸時間延後」，南部明顯的雨勢比較晚降下。
記者張志浩/綜合報導
臉書粉專「觀氣象看天氣」說明，杜蘇芮颱風過去幾小時因受呂宋島地形的影響，呈現原地打轉，甚至有往西南掉的現象，由於中心更接近陸地結構有稍被破壞，導致颱風眼被雲層遮蔽，打轉後的走向，從最新的各層導引氣流變化來看，北方的高壓勢力已減弱，偏北導引的份量增加，因此接下來將逐漸轉西北甚至北北西移動。
氣象局預報員趙紘也提及，杜蘇芮颱風雖然仍緩慢移動，但速度已經有在加速，今天早上的路徑有稍微往北偏移，預計下午至傍晚接觸台灣陸地，各地雨勢也會越來越明顯；「觀氣象看天氣」補充，從最新各國電腦數值預測模式可看出，大致分成以北北西方向侵台，跟以西北方向較遠距離通過。
此外，加拿大模式甚至預測，杜蘇芮颱風疑似受台灣南端地形影響，轉北北東從台東登陸，對此氣象局則認為機率不大，但也不能完全排除，「觀氣象看天氣」提及，由於巴士海峽目前海溫相當高，預計杜蘇芮颱風中心開始偏北移動遠離陸地後，颱風眼會再顯現，強度仍會維持中颱上限甚至強颱等級。