杜蘇芮颱風「暴雨來了」！最新風雨預報出爐 2地最可能放颱風假
杜蘇芮颱風暴風圈估計下午觸陸，氣象局今（26）日發布最新風雨預報，未來24小時累積降雨，花蓮縣山區和台東縣山區皆達250到400毫米，而平地也有200至340毫米，為全台最多與的地方，民眾防颱作業不可輕忽！而如果按照停班停課標準，兩地最有機會放颱風假，不過實際放假與否，還是要看各縣市權責機關衡量。
記者張嘉哲/綜合報導
依照現行的停班停課標準，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可以發布停止上班上課；另外，各地縣市政府多半以24小時累積雨量預測當作停班課的基準，各縣市平地24小時累積雨量若達350毫米，則達停班課參考基準，山區部分則為200毫米。
而根據中央氣象局發布的最新風雨預報，台東縣山區為250毫米至400毫米，達山區雨量警戒值200毫米；花蓮縣山區250毫米至400毫米，達不分山區或平地的警戒值350毫米，成為最有機會27日放颱風假的地區，不過實際還是要看各縣市權責機關衡量宣布。
中央氣象局稍早也針對10縣市發布豪雨特報和大雨特報，雨勢越晚越大，花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島等東半部地區更是出現「大豪雨警戒」，提醒民眾，務必注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
🟡降雨警戒範圍
📍大豪雨：花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島
📍豪雨：屏東縣山區、宜蘭縣山區
📍大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、臺中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣