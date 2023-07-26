杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

杜蘇芮颱風「減弱變瘦」！暴風圈下午觸陸　雨勢將越來越大

▲杜蘇芮稍早受到呂宋島地形破壞，強度稍稍減弱，暴風半徑也從原先的300公里降至280公里，不過它仍會在今明兩天帶來劇烈雨勢。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲杜蘇芮稍早受到呂宋島地形破壞，強度稍稍減弱，暴風半徑也從原先的300公里降至280公里，不過它仍會在今明兩天帶來劇烈雨勢。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

杜蘇芮颱風越來越接近台灣，中央氣象局指出，由於杜蘇芮稍早受到呂宋島地形破壞，強度稍稍減弱，暴風半徑也從原先的300公里降至280公里，不過其外圍環流仍已經替台灣東半部帶來劇烈雨勢，氣象局目前也持續發布「豪大雨特報」，提醒民眾，南部地區也將陸續出現叫明顯雨勢，請特別注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮颱風已經結束強度巔峰期，未來在台灣海峽附近只會持續減弱，挑戰強颱的機會相當渺茫，不過由於現階段太平洋高壓偏弱，杜蘇芮颱風「缺乏導引氣流」，只能依靠自身的力量往前進，在結構被呂宋島破壞、颱風中心兩邊雲系不對稱的情況下，估計在午後還會有些滯留的情況

▲雷達回波圖顯示，杜蘇芮颱風不斷往台灣輸送水氣和雲，替東半部帶來劇烈降雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲雷達回波圖顯示，杜蘇芮颱風不斷往台灣輸送水氣和雲，替東半部帶來劇烈降雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）
劉宇其說明，今日花蓮縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）將有局部豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、臺中、南投、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨，南部地區今晚開始至明日一整天降雨最猛烈。

杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻南南東方310公里的海面上，以每小時12轉15公里速度，向西北轉北北西方向前進，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。

更多「杜蘇芮颱風來襲」相關新聞。

不斷更新／杜蘇芮颱風下午觸陸！暴雨由東往西轟　最新動態一次看

杜蘇芮風雨剛開始！新颱風「卡努」蓄勢待發　週五生成機率逾8成

快訊／杜蘇芮颱風雨勢驚人！10縣市「豪雨特報」　東部大豪雨警戒

杜蘇芮颱風路徑幾乎確定！全台「風雨影響」一圖看懂　週四最靠近

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀