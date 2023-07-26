杜蘇芮颱風「減弱變瘦」！暴風圈下午觸陸 雨勢將越來越大
杜蘇芮颱風越來越接近台灣，中央氣象局指出，由於杜蘇芮稍早受到呂宋島地形破壞，強度稍稍減弱，暴風半徑也從原先的300公里降至280公里，不過其外圍環流仍已經替台灣東半部帶來劇烈雨勢，氣象局目前也持續發布「豪大雨特報」，提醒民眾，南部地區也將陸續出現叫明顯雨勢，請特別注意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮颱風已經結束強度巔峰期，未來在台灣海峽附近只會持續減弱，挑戰強颱的機會相當渺茫，不過由於現階段太平洋高壓偏弱，杜蘇芮颱風「缺乏導引氣流」，只能依靠自身的力量往前進，在結構被呂宋島破壞、颱風中心兩邊雲系不對稱的情況下，估計在午後還會有些滯留的情況。
劉宇其說明，今日花蓮縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）將有局部豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、臺中、南投、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨，南部地區今晚開始至明日一整天降雨最猛烈。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻南南東方310公里的海面上，以每小時12轉15公里速度，向西北轉北北西方向前進，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。