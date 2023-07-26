台灣哪裡最難放颱風假？眾人點名「2縣市」 真相超意外
今年第五號颱風杜蘇芮持續朝台灣靠近，雖然登陸機率不高，不過暴風圈將在下午觸陸，南部地區也將進入雨區，週三晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖、金門的降雨將會相當劇烈！在地民眾一定要做好防颱作業。然而，民眾也開始關心的27日是否會放颱風假的問題，過去就有網友討論「台灣哪裡最難放颱風假？」引發廣大迴響，不過正確答案大家卻都猜錯了！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「想問大家覺得台灣哪個縣市最難放颱風假？當然，颱風有機會會造成災害，其實可以不用來，但是如果真的來了，給些風雨水量還有假日，不要給災害是最好的，我自己是台中人，感覺台中很常常風調雨順，有沒有哪個縣市最難放颱風假的八卦？」
貼文一出，不少人都點名「台中市」以及「彰化市」，認為通常來的颱風不是從台灣頂端就是從底部掃過，經常都是北部或者南部首當其衝，就算有直接從東部登陸的颱風，如果不是強度颱風，碰到「護國神山」的話強度就會減弱，因此認為中部地區颱風假非常難放，如果連中部地區都放假，全台灣可能都會放假。
不過事實上，由於台灣已經4年來沒有颱風登陸，除了兩年前「燦樹颱風」稍微影響之外，其他都對台灣衝擊不大，因此根據氣象局從2008年至2018年的統計當中，其實「台中市」跟「彰化市」的颱風假次數並沒有吊車尾，是同樣與台北市、新北市同樣排名第十名，在10年內放了22天的颱風假。
至於哪裡才是台灣最少放颱風假的地區呢？答案是「連江縣」，10年內一共才放了11天颱風假；而次少放颱風假的縣市是金門縣，10年內僅放13天颱風假；如果論台灣本島內的話則是「新竹縣與新竹市，10年內各有17天颱風假」、苗栗縣則是排名倒數第五，10年內共18天颱風假。