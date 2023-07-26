行人站分隔島等待！他綠燈直行「秒噴6000元」 眾看照片超傻眼
為了擺脫「行人地獄」的臭名，交通部特別推動《道路交通管理處罰條例》修正案新法，從6月30日正式上路，不禮讓行人最高直接噴6千，不過才剛上路不到一個月，卻發生不少爭議。近日，就有網友分享，自己表弟莫名其妙收到罰單，明明行人站在分隔島等紅燈，表弟依照綠燈號誌開車通過，結果被罰款，讓駕駛超傻眼，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「mobile01」貼文指出「最近未禮讓行人的新規定上路，表弟最近收到一張6000元的罰單，罰單照片沒有拍到交通號誌的燈號，但時當時候的狀況是，該行人走到一半的時候紅燈了，所以就停在分隔島等綠燈再通行，行車記錄器的影片來看，他是紅燈並沒有要過馬路的意圖，結果表弟按照綠燈通過卻被開罰單，不知道大家在這種情況下會禮讓行人讓他通過嗎？」
只見貼出的照片，一名行人站在馬路的分隔島中間，而該網友表弟駕駛紅色自小客車通過，不過照片當中並未拍到行人或者汽機車駕駛的交通號誌，其實單看照片很難斷定是否有禮讓，而罰單內容則寫著「汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」。
貼文曝光後，讓不少駕駛人心有戚戚焉「好歹也拍出交通號誌吧....這樣就要駕駛吞也太誇張」、「矯枉過正，行人就站在中間等待了汽車還不能通過」、「拿行車記錄器去申訴應該可以吧」、「這張罰單真的很像硬開，連個交通號誌都沒有，很缺業績嗎？」
對此案件，台南市交通警察大隊回應，經查此案為行人通行時，疑似未能於綠燈時內過馬路，導致科技執法系統判斷，有車輛不禮讓行人違規的情形。事後已修正並優化科技執法系統判讀規則，也會主動行文交通事件裁決中心撤銷。