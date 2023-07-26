颱風天泡麵這樣吃！譚敦慈教健康煮法 買罐頭首推「台大醫科魚」
杜蘇芮颱風暴風圈今（26）日下午將觸陸，週三晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，民眾也陸續開始囤糧。網購業者表示，颱風三寶「泡麵、罐頭、礦泉水」已經出現買氣，至於該如何吃才能健康一點？無毒教母譚敦慈建議煮泡麵多1動作更健康，而罐頭可以買「台大醫科魚」會是不錯的選擇。
記者周淑萍/綜合報導
譚敦慈表示，很多人囤貨會習慣購入比較好保存的罐頭、泡麵，但如果真要煮泡麵吃，譚敦慈建議，泡麵時可以第一次泡微軟、倒掉水，再加入第二次熱水，並倒入料理包，要注意調味醬包盡量減少，如果有肉塊的料理包就放固體肉塊就好，醬料不要全下，避免攝取過量的鹽份，如果是煮泡麵可以加入青菜和雞蛋，營養更充足。
囤貨大熱門之一還有罐頭，譚敦慈表示坊間有迷思，認為罐頭會添加防腐劑，其實是錯誤的觀念。罐頭是採用高溫徹底滅菌法，所以罐頭沒吃完一定要放冰箱，另外要特別注意的是，罐頭為了提升風味，油、鹽、糖添加量不低，在攝取時去除醬汁就能減少很多不必要的糖分攝取。在一票眾多罐頭裡，她認為「鯖魚」會是不錯的選擇，鯖魚因為擁有較高的魚油含量，因此被她稱之為「台大醫科魚」，對於成長中的孩子會比較有幫助。