雲端發票顯示中100萬！結果「只能領800」 原因曝光苦主崩潰了
最新一期5月、6月的統一發票中獎號碼在昨（25）日正式開出，同時也產生了許多新的千萬、百萬富翁。不過有民眾拿起手機用APP兌獎，顯示中了「雲端獎」100萬，但卻是空歡喜一場，原因曝光引發熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在論壇Dcard上分享「心情洗三溫暖」的經歷，因為他昨（26）日使用發票APP兌獎，沒想到APP自行對雲端發票後，竟然跳出「恭喜中獎！雲端獎1,000,000，本月共190張發票，共對中1張」的通知，讓原PO立刻開心與家人分享喜悅。
然而開心的時間卻沒有太長，因為當原PO跑去財政部官網確認本期「雲端發票百萬元中獎號碼」的中獎清單時，在30筆資料中卻都看不到自己的發票號碼，最後反而是在八百元的清單中，看到了自己的發票號碼。從100萬變成800元的極大反差，也讓原PO相當困惑「大家有一樣情形嗎？」
貼文曝光後立刻引發大批網友關注，同時也有人立刻點出關鍵問題：「這不是官方APP吧，應該是這間APP自己系統的問題」、「請一律依照官方APP確認，其他參考即可」、「如果是我遇到可能氣炸，天堂掉到地獄的感覺」、「以財政部網站為準吧，雲端百萬獎才30個，一看就知道有沒有中」。
事實上財政部「官方開發」的APP名為「統一發票兌獎」，其安全性相對較高，且可以設定載具條碼放置於桌面，同時也能綁定銀行帳戶，讓中獎發票的獎金直接匯入該帳戶，功能十分方便，對獎號碼也是正確的官方資料。