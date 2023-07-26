颱風假明天最有機會！杜蘇芮「風雨影響」一圖看懂 雨炸3天才停
杜蘇芮颱風成為近年來對台影響屬一屬二大的颱風，民眾相當關心是否有放颱風假的機會，中央氣象局指出，以目前路徑來說，整體降雨要在週五才趨緩，東半部、南部地區是本次颱風風雨最劇烈的地點，對此天氣風險公司也分享「台灣各地的風雨時程」，民眾務必時刻留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，美國和歐洲兩大數值模式對杜蘇芮颱風的預測路徑，目前已幾乎達成共識，杜蘇芮颱風將開始北上、通過台灣南部近海，在明（26）日白天最接近南台灣陸地，週五（7月28日）通過金門附近，最後登陸福建沿海。
天氣風險公司提醒，這次受杜蘇芮颱風影響最嚴重的區域在「花東、恆春半島、金門」，此外「宜蘭、高屏、澎湖、嘉南平地」也要注意在明日會有一陣陣的狂風暴雨，務必注意做好防災準備，降雨會一直到週五颱風慢慢遠離後才趨緩。
受到杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，中央氣象局今（26）日持續發布「豪雨特報」和「大雨特報」，雨勢越晚會越大，花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島等東半部地區更是出現「大豪雨警戒」，提醒民眾，務必注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。