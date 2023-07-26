年輕世代也瘋「素」？彈性素食全齡化　超商通路瞄準低碳植系潮流

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過去人們視傳統素食等相關飲食法為「需要嚴格遵守的規範」，隨著歐美國家的「Vegan」風潮，蔬食旋風也吹進台灣，加上Z世代在社群媒體上透過發文、討論、號召，凝聚起崇尚永續環保與維護動物權益等共同意識後，近年有愈來愈多年輕族群慢慢走入「彈性素食」的世界。
隨著素食飲食逐漸成為時代顯學，與消費者生活密不可分的便利商店也開始強打自有蔬食品牌。
超商龍頭7-ELEVEN早在2020年時，以創零售通路之先的姿態，推出「天素地蔬」品牌，回應消費者對蔬素食商品的需求，上市至今與各大知名綠色餐飲品牌主廚切磋餐點，將植物肉、燕麥奶或藜麥、鷹嘴豆等超級食物入菜，更持續研發貼近在地消費者口味的蔬素食料理，開發超過20款微波即食的素蔬食，從御飯糰、三明治、捲餅到義大利麵、燉飯、輕食便當， 其中松露野菇烘蛋捲餅、松露菇菇燉飯更成為銷售業績破億元商品。
「天素地蔬」目前已於超過2500間門市導入冷藏鮮食專區，更首創打造「天素地蔬複合店」，擴大販售常溫、冷藏、冷凍多溫層上百款商品，近日已導入近百間門市，至今已有超過千萬人次購買。
為因應氣候變遷以及爭搶蔬食商機，全家不遑多讓，於今年推出全新蔬食品牌「植覺生活」，並在全台實體店舖、線上銷售渠道推出13款蔬食新品。
全家接受《NOWnews今日新聞》採訪時談到，過去全家多次導入與聯名里仁等知名品牌，觀察到超商鮮食的便利性能有效提升消費者購買力，蔬食族群也因而有了更加友善的購買管道，而回應消費者的飲食需求也大大反應在業績數字上，去年一整年全蔬食的業績與前一年相比翻了將近一倍，因此全家選擇在今年推出自有蔬食品牌，正式瞄準低碳植系潮流。
全家表示，蔬食已逐漸變成全齡化的飲食趨勢，因此品牌整體發展也想朝全齡化的目標前進，並以「口味」來吸引不同年齡層的受眾，像是以「蕃茄蛋洋芋握沙拉」、「香草蔬丸佐南瓜奶醬燉飯」等西式口味聚焦年輕族群，而「醬香植蔬滷排便當」、「椒麻乾拌麵」等傳統中式料理則鎖定較為成熟、年長的族群。