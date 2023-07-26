秦剛因何冒犯習近平「逆鱗」慘遭免職？葛來儀：私生子在美國出生

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葛來儀所說的婚外情與私生子，就是之前曾報導過的鳳凰衛視前女主持人傅曉田，傅曉田的兒子「Er-Kin」與「秦」字有著同樣發音，而在秦剛今年生日（3月19日）當天，傅曉田抱著剛出生沒多久的兒子，在微博發文祝「兒子爸爸生日快樂」，再對照兩人在美國際遇時間重疊，傅曉田在美國曾採訪時任中國駐美大使的秦剛，種種跡象讓葛來儀認為，足可表明秦剛確實與傅曉田婚外情並產下一子。
對於秦剛免職產生的後續效應，葛來儀指出，這表明習近平的決策圈很小，秦剛的火速晉升以及火速下台，說明了習近平在至關重要的國家安全問題上，也不一定會做出正確決定。
葛來儀表示，秦剛免職就像中國突然宣布取消清零政策一樣，雖然不清楚決策轉彎的原因，但這表明習近平在許多問題上，不太確定該採取何種路線。
至於回鍋外長的王毅，葛來儀提到王毅與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）有好交情，有利於美中關係不會受到太大衝擊，但王毅身兼中央外事工作委員會辦公室主任與外交部長，葛來儀認為王毅的任命只是過渡性質，北京應該不久後就會指派新的外交部長，並預測最可能的接任人選是目前擔任中央委員的劉建超。
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