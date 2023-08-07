粉潮衝擊／男男激吻20秒！為何英團The 1975挑戰大馬價值行不通？

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英國搖滾樂團「The 1975」原訂在馬來西亞的「Good Vibes Festival」音樂節表演後，於7月25日來台開唱，不過在吉隆坡表演時，主唱希利（Matty Healy）先是在台上公然飲酒又撻伐當地反LGBTQ法規，接著親吻同台男性樂團成員，導致大馬當局立刻取消週末的音樂節活動，並將該團驅逐出境，樂團與主辦方也旋即宣布取消印尼和台灣的演出。
回顧網路上粉絲們在現場拍攝下的畫面，希利先是直言樂團原本就有在思考是否退出音樂節的演出，「我犯了一個錯，當我們在預定演出時，我並沒有看仔細。我不懂邀請The 1975到一個國家然後告訴我們『我們只可以和誰有性行為』意義何在？」，語畢台下觀眾一陣驚呼，其中有部分歌迷叫好、歡呼，但更多的是來自現場觀眾的訝異與倒抽一口氣。
主唱希利坦言，經過討論之後，樂團因為不想讓年輕歌迷與粉絲們失望，因此第二天才又決定上台，但他愈講愈氣，先是表示這對歌迷來說非常不公平，「因為你們不代表你們的政府，因為你們是年輕人，我相信你們很多人都是同志，而且很進步、很酷」；接著又批評馬來西亞政府是「一群混蛋」（a bunch of fucking retards），「如果這冒犯了你、如果你有宗教信仰，我很抱歉，但你們的政府是一群混蛋，我才不在乎，如果你施壓，那我就會反擊」，然後又針對先前他在TikTo上因抱了朋友的小孩而被「隨意指控是戀童癖」一事感到憤怒。
希利指著自己的嘴與胯下，語氣忿恨不平地宣示「教訓任何人該如何運用自己的身體器官，實在是太他X荒謬了！如果你們這麼做還想邀請我到這裡演出，還是滾開吧！」；接著在演唱〈I Like America & America Likes Me〉時，前奏才剛響起，貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald）就走向主唱，兩人親吻了將近20秒，現場觀眾更爆出尖叫與歡呼；而大約經過半個小時後，The 1975突然結束演出走下台，主唱更直白告訴觀眾，「我們得走了，我們剛被吉隆坡（Kuala Lumpur）禁了，再見。」
隔天，「Good Vibes」音樂節主辦宣布接下來所有表演都全數取消，稱這是根據馬來西亞通訊和數位部發出的「立即取消指令」而做出的決定。對此，數位通訊部長法米（Fahmi Fadzil）在一份新聞稿中提到，由於馬修希利的行為相當無禮，這是該部門對於「任何挑戰、嘲笑或違反馬來西亞法律的單位」秉持堅定立場的決定；法米也針對此事在推特上發文表示，「切勿觸及一個社會的敏感話題，尤其是違背當地文化的禮儀和價值觀的敏感話題。」（更多關於馬來西亞與當地LGBT權益現況相關內容，請見《粉潮衝擊／LGBT權益不受法律保障！大馬首相也曾陷「雞姦」指控》）
「白人救世主」的作秀？主唱「粉紅清洗」爭議頻傳
音樂節被取消後影響的不只是The 1975的演出規劃，包含其他後續安排的樂團、報名參加的小攤販與所有場地、設備、燈光、音控等廠商都受到牽連，音樂節主辦方「Future Sound Asia」更向外媒表示，馬修希利當晚除了「男男吻」、辱罵政府導致演出被取消，同時也違反了其他演出協議，例如在不能飲酒的穆斯林面前公然飲酒、砸壞空拍機及發表不雅言論等等。
馬來西亞的LGBTQ社群更毫不留情地批評，如今的馬來西亞政府已經相對開明且長期受到宗教人士、保守派的壓力，但就是因為主唱自以為是的「白人救世主情結」（White saviour complex，或稱白人英雄主義）且毫無悔意的表現，讓保守勢力更有理由反對演唱會的演出，馬修希利更是遭受嚴厲的「逆風」批評，稱其高調挺同的行為不過是試圖以「粉紅清洗」（Pinkwashing）的方式來洗淨自己的厭女、種族歧視爭議。
其實，這個英國流行搖滾樂團與「爭議」並不陌生。主唱馬修希利曾多次以「出格舉動」吸引媒體與年輕族群關注，更不是頭一次在台上大膽挑戰禁忌、從事抗議活動。鮮少與明星樂手合作的他們，曾與瑞典的環保少女童貝里（Greta Thunberg）共同錄製歌曲，讓童貝里以獨白方式加入創作，並將歌曲收益捐給氣候團體反抗滅絕（Extinction Rebellion），該組織則以塗膠水黏列車、半裸闖入英國國會、將手黏在世界名畫畫框等高調示威聞名。
馬修希利不羈的風格經常令他在巡演舞台上做出瘋狂舉動，例如在赤裸半身「吃生肉」、強壓攝影機朝自己的下體拍攝，或親吻歌迷甚至吸吮粉絲手指等，同時他也時常陷入發表反猶太言論、厭女發言與種族歧視言論的爭議。2019年，當樂團巡迴至同樣將同性戀行為列為違法的阿拉伯大公國時，馬修希利就曾在台上做出「公然挑戰禁忌」的抗議行動——當眾親吻一名男歌迷。
這起事件在杜拜當地掀起軒然大波，這是因為光是同性公然親吻被逮捕的案例就不在少數，若遭當局發現或經舉發，違法者最嚴峻可能被判處10年的監禁。不少網友在事件發生後紛紛提醒他千萬部要張貼當時的照片，否則被親吻的男歌迷很可能面臨嚴重的危險，但事後馬修希利仍沒有對此表達任何「歉意」，而是在推特上發文表示，「因為我的『行為』，我想我們（樂團）可能不會被允許回來，但我想說的是我愛你們，就算有重來的機會，我也不會改變我的行為。」
有支持者認為，馬修希利「力挺進步文化」、「挑戰禁忌」的行為是忠於搖滾精神，消息傳至台灣社群媒體上也有不少閱聽眾紛紛「站隊」表達對 The 1975 的支持，批評大馬政府的嚴苛態度與歧視行為，但馬修希利真的是這樣一個「挺同英雄」嗎？
有評論認為，這場爭議指涉了西方的傲慢，或說東方的偏執——這取決於你在這些問題上哪個立場——的根本問題，而更諷刺的是來自英國的馬修希利充滿「表演性質」所要批判的馬來西亞律法，正是源自於這個前殖民母國在馬來半島、新加坡等地所留下來對於肛交、口交等「非自然性行為」的嚴苛禁忌。
事實上，馬修希利的行為也被批評他試圖「粉紅清洗」（Pinkwashing）自己不光彩爭議的一面。
所謂「粉紅清洗」（Pinkwashing）指的是透過宣稱自己以正面的、支持多元性向、性別平等的方式，掩蓋或轉移自己負面形象的行銷手法，就像大企業宣揚對環保盡心盡力，實際上製造大量污染的「漂綠行為」（Greenwashing），塑造成一個愛地球的良心企業形象；「粉紅清洗」——或稱「漂粉」——則是將形象包裝成支持自由、民主的英雄模樣，試圖揮舞著「政治正確」大旗從而掩蓋背後更龐大的個人／國家暴力。
而馬修希利被批評是在「粉紅清洗」更是其來有自，首先是他過去曾多次發表過種族歧視與厭女言論，並且每次都選擇以「捍衛性少數權益」的形象來洗白，例如私下毫不掩飾的大唱「黑鬼」（N-Word）、演出期間模仿納粹式敬禮、在「Black Lives Matter」運動期間蹭熱度推廣自己的歌曲，或在Podcast節目上與主持人戲謔饒舌女歌手Ice spice的名字，並在主持人用歧視性口音模仿東方人時一同大笑；而每當遇到這些爭議時，馬修希利總以該團「很覺醒」、「很進步」的模樣包裝試圖挽回形象，例如在杜拜親吻男粉絲後，回到英國「Reading and Leeds」夏日音樂節表演時，在台上信誓旦旦稱男粉絲「很享受」，同時表示自己支持性別平權，「需要改變的不是我，是這個世界需要改變。」
其二，「粉紅清洗」最初就是被用來批評以色列與美國等國家，以「同性戀權利」之名掩蓋帝國主義行徑並強化「恐伊斯蘭」或「伊斯蘭恐同」的論述，例如以色列政府就被批評以「粉紅清洗」作為一種策略，試圖合理化以色列對巴勒斯坦的殖民統治是有益的，例如定義以色列政府是文明的、是性別友善的，而巴勒斯坦人則是恐同的、不文明的，巴基斯坦傳統壓迫性別，加以描繪「穆斯林國家、伊斯蘭迫害同性戀」的形象。
因此，當一個從英國來的搖滾樂團在表演舞台上，由瀟灑不羈的男主唱憤慨地批評伊斯蘭政府與律法，試圖以「男男吻」和倡議性別平權吹出美好粉紅泡泡時，實際上「被消費」的當地LGBTQ族群會有如此大的反彈也是情有可原；而就現實層面看也是如此，當樂手說教式的「粉紅清洗」逞完英雄離開後，留下的不僅是整個音樂節的爛攤子，而是當局更確實地下達收緊指令，要求海外藝人表演與電影播放中心（Puspal）提供更嚴謹的國外藝人表演審核指南與清單這個後果，而未來任何國外表演團隊也勢必得謹記這個前車之鑑。很明顯地，這樣的碰撞結果對各方來說都是不願樂見的。