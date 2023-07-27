絕美「跨欄女選手」爆紅！田徑界IU奪金牌 逆轉勝落淚全被拍
中國全國田徑錦標賽日前登場，各路好手齊聚一堂互相較勁，然而其中備受矚目的是，在100公尺跨欄決賽當中，一位名為「夏思凝」美女選手，由於外型神似南韓女星IU（李知恩），於是被封為是「中國第一美體育女神」、「田徑界IU」，才剛登場就獲得關注，沒想到不僅長得美，實力更是相當有料，從一開始落後到最後逆轉勝，讓夏思凝衝過終點線之後也激動掩面落淚。
記者張嘉哲/綜合報導
夏思凝於2003年出生於湖南省邵陽市，今年才20歲，身高170公分，擁有絕美9頭身的比例，她過去在16時，參加第二屆全國青運會跨欄比賽，以13秒30奪金刷新全國少年紀錄，當時候就備受矚目，被稱為是「跨欄天才」，各界都期待她之後的表現。
而22日她參加中國全國田徑錦標賽，在100公尺跨欄的項目中，一路殺進決賽！比賽剛開始，夏思凝並未掌握絕對優勢，處在選手中後段班，但她仍全力以赴，調整跨欄節奏，慢慢拉近距離後甚至超越，最後連續超過4名選手，以13秒25奪下金牌。
而衝過終點線後，夏思凝難掩激動的情緒，蹲在地上落淚，動人一幕全被鏡頭拍下，賽後在頒獎台上撐傘領獎的美照也在微博上瘋傳，意外又掀起討論。賽後夏思凝也表示「目前不會考慮談戀愛，而是專注在田徑比賽上」坦言自己短期目標是跑進13秒之內，不少粉絲都期待未來她能代替中國征戰大舞台。