台南、高雄撿到颱風假？彭啟明籲「別小看杜蘇芮」：暴雨要開轟了
受到杜蘇芮颱風影響，今（27）日包括高雄、台南、台東、花蓮、屏東、澎湖、金門等都宣布停班停課，放颱風假，不過今日清晨至上午，台南和高雄地區的風雨較不明顯，令許多民眾感到困惑，對此氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明強調，「大家絕對不要有賺到颱風假」的心態，尤其台南和高雄下午開始風雨會愈加明顯，務必做好防颱準備。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明今早在臉書粉專直播與民眾交流颱風資訊，他說明杜蘇芮颱風今日將進入台灣海峽，不過清晨至上午移動速度緩慢，暴風圈靠近西南部地區的時間稍微延遲，因此抱括台南、高雄等地的風雨尚未出現，但隨著時間推移，午後至深夜各地風雨將持續加強，「千萬不要認為賺到一個颱風假，而是要應該儘速做好防颱準備。」
針對杜蘇芮颱風的影響，彭啟明也補充，「台南不是沒受颱風影響，每個地方都是有輕重緩急，台南的南、北落差很大」，且「颱風不是圓的，而是流體，緩步移進當中」，實際的降雨「要看你所在的地方而定，有地形的地方和沒地形的地方落差很大」，例如台南市關廟這兩天累積雨量才42毫米，今天才稍微多一點，基本上沒有感覺。
中央氣象局預報員黃恩鴻則補充，杜蘇芮颱風中午移動速度已經稍微加快，結構與早上差不多，預計高雄中午過後雨勢就會很明顯，台南則要等到下午，風雨會持續到明（28）日白天；而杜蘇芮颱風清晨至上午移動緩慢，也會導致東半部累積雨量比預期增加，花蓮今晚雨勢才慢慢趨緩。陸上和海上警報預計明日下午有機會解除。