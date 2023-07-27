杜蘇芮颱風加速！台南、高雄雨勢增強 「海陸警」有望明下午解除
中度颱風杜蘇芮暴風圈持續和台灣陸地接觸，中央氣象局預報中心技正羅雅尹說明，近3小時杜蘇芮有稍微加速的趨勢，暴風圈越來越靠近南部地區，尤其台南、高雄等地在中午過後風雨會明顯增強，不過由於杜蘇芮在進入台灣海峽後會加速、暴風圈縮小，因此針對台灣本島，陸上和海上警報有機會在明（28）日白天解除，金門、澎湖則可能在下午過後解除。
記者張志浩/綜合報導
羅雅尹指出，杜蘇芮颱風在慢慢遠離呂宋島後，已經沿著太平洋高壓西南側加速前進，預計今天將通過台灣海峽南部，明天往福建移動，在這段時間杜蘇芮的移動還是會有些許擺盪，但往北向台灣靠近的機率已經不高。
目前杜蘇芮颱風陸上警報範圍是「苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、臺東、澎湖、金門」；海上警報則是，「臺灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面」，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻西南方200公里的海面上，以每小時17轉24公里速度，向北北西方向前進，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。