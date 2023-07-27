線上漫博會起跑！最低3折起滿額抽福袋　《咒術迴戰》新書免百元

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蝦皮購物觀察，上半年站上漫畫書熱銷榜Top 3為：我推的孩子、鬼滅之刃、咒術迴戰，皆為近期熱門動漫原著。7月動漫熱門新品則為：福音戰士一卡通、鏈鋸人模型、泡泡瑪特公仔等。今（27）日起至7月31日，網羅動漫周邊、熱銷書籍及文創小物等高達百樣夯品，下殺最低１折起外，消費滿額還可以抽近千元泡泡瑪特福袋、現折100元。
動漫迷必敗清單：本月推出第二季動漫再次引爆話題的《咒術迴戰》，漫畫單行本現在不用百元即可入手，咒術迴戰《特級咒物》造型一卡通更下殺千元有找。曾創下日本票房冠軍的《鬼滅之刃》，經典角色戀柱甘露寺蜜璃模型，新品預購價2,780元，【木棉花】 鬼滅之刃-炭治郎 12吋 坐姿款 絨毛玩偶，限時獨家１折價36元；超人氣動畫《我推的孩子》上架Netflix後即爆紅，漫畫單行本優惠價最低只要120元；讓福音戰士迷為之瘋狂的兩款初號機3D立體造型一卡通，普通版及套組則分別祭預購價950元與2,680元。
📍momo購物網
《2023線上漫博會》即日起至8月31日，在漫博文創熱潮與暑期商機的加持下，近一週動漫相關商品銷售飆5成。Momo觀察，發現「日漫」強勢攻佔momo前20大漫畫熱銷榜，最炙手可熱的故事主題則為「魔幻冒險」、「耽美BL」及「青春戀愛」三類。此外，因應動漫藏書文化盛行「高端特裝版」漫畫也躍升時下最熱門書種。且下單指定商品滿499元再享熱門漫畫10選1。
Momo也觀察到，極具收藏價值的「動漫IP週邊」也是眾多動漫鐵粉指定搶購的重點，相關週邊商品買氣月增衝6成！必買爆品如《位於戀愛光譜極端的我們》午睡枕、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》全彩托特包；也有設計精緻的紀念小物如《義妹生活》陶瓷杯墊、《轉學後班上的清純可愛美少女，竟是小時候玩在一起的哥兒們》雙面壓克力鑰匙圈。
📍博客來
即日起至9月15日，集結超過2萬種包含漫畫、BL、輕小說商品，最低5折起。動漫週邊新品預購，包含：《咒術迴戰》、《我推的孩子》、《航海王》、《獵人》、《鏈鋸人》等。根據博客來上半年動漫的銷售觀察，經典大作《灌籃高手》、新海誠《鈴芽之旅》兩大百億票房電影，帶動系列作品再創高峰，討論爆棚的《孤獨搖滾》、《我推的孩子》反應超高人氣，可見「影視化」對動漫版品影響巨大。
博客來目前漫畫類最熱銷Top3依序為：《四季時：案簿錄．番外【15週年紀念特別版】》《躲在超市後門抽菸的兩人 1 (首刷附錄版)》、《戀上換裝娃娃 11》。重磅新書則有：《我推的孩子》，期預計會推出最新一集的新刊漫畫。獲得廣大討論的10月動畫《葬送的芙莉蓮》推出第十集。荒川弘的生涯代表作《鋼之鍊金術師完全版 盒裝套書鎧甲銀款(01～09冊)》讓讀者引頸期盼超過十年的完全版終於隆重登台。