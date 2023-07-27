29歲正妹YouTuber阿晶輕生亡 死前千字文控訴「被迫墮胎」
香港熱門YouTube頻道「微辣Manner」前經理人、YouTuber阿晶（Jane）驚傳26日在澳門家中輕生，送醫後仍不治身亡，得年29歲。據悉，她死前1天也曾吃兩排安眠藥疑試圖自殺未遂，26日死前發文千字文，提及被迫墮胎、憂鬱症等事，「每天都是在黑暗中沉淪…」，無奈最終還是傳出她的死訊，微辣也發聲明證實事件，承認了Jane已經離世。
記者徐銘穗/綜合報導
「微辣Manner」擁有超過73萬粉絲，頻道成立10年捧出眾多人氣網紅，並陸續跨入電視圈發展。出身澳門的知名YouTuber阿晶（Jane）曾是微辣經理人之一。《香港01》報導，阿晶2021年離開微辣，並爆出遭到前男友兼微辣藝人加蔥（林茂發）強迫墮胎，然而爆料內容被男方否認，稱是兩人共同決定。
阿晶近日在社群網站連發數則限動，自爆受到憂鬱症折磨4年，25日PO出兩排安眠藥的照片，寫下「明天會不會醒不知道」、「我要走了，帶著決心，彩虹橋上見吧」，當日她回應港媒「現在沒事」。然而她26日發出千字文，再度提及墮胎、憂鬱症一事，「每天都是在黑暗中沉淪……從不要小朋友開始，我就被這個病纏上。活著對我來說狼狽不堪。」
澳門警方於26日下午接到通知，有女子在住宅燒炭自殺，送醫後不治身亡，房內留有遺書，現場沒有打鬥或破壞的痕跡，死者年約29歲，外界推測離世女子是YouTuber阿晶。而微辣公司發表聲明，「本公司於今日（26）傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」
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