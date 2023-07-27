屏東雨量破1300毫米！杜蘇芮颱風橫掃南台灣 整片「雨下到發白」
杜蘇芮颱風雖然只是中颱等級，但暴風圈掃過台灣、路徑稍微減緩後，不斷替東部、南部地區帶來劇烈降雨，從週二（7月25日）截至今（27）日下午2時，屏東北大武山已累積超過1300毫米雨量，花蓮、台東也都超過700毫米，中央氣象局提醒，今晚至明日清晨，雲林以南的西南部地區雨勢將達最大值，民眾務必留意最新颱風動態，氣象局也將持續更新「豪雨特報」。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局統計資料，若以縣市最大雨量為比較基準，從週二截至今日下午2時，杜蘇芮颱風在「屏東北大武山」已經降下1309.5毫米雨量，其次依序是「花蓮縣富里鄉」824毫米、「台東縣卑南鄉」728.5米，由於上述3地區24小時累積雨量已經超過達500毫米，因此降雨分級突破「超大豪雨」的標準。
在其它地區部分，「宜蘭縣大同鄉」累積雨量達到也有426毫米、「高雄市桃源區」332毫米、「南投縣仁愛鄉」321.5毫米、「臺中市和平區」300毫米、「新北市烏來區」243.5毫米、「臺北市南港區」165毫米，也分別達到豪雨和大雨等級。
氣象局說明，暴風圈越來越靠近南部地區，尤其台南、高雄等地在中午過後風雨會明顯增強，不過由於杜蘇芮在進入台灣海峽後會加速、暴風圈縮小，因此針對台灣本島，陸上和海上警報有機會在明（28）日白天解除，金門、澎湖則可能在下午過後解除。
此外，針對杜蘇芮颱風，陸上警報範圍是「苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、臺東、澎湖、金門」；海上警報則是，「臺灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面」，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。