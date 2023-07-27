杜蘇芮颱風「明天風雨最兇猛」！暴風圈觸陸範圍漸增　週五才遠離

杜蘇芮颱風「結構重整中」！風雨最大時間點到了　明下午解除警報

▲杜蘇芮颱風近3小時結構上並無太大變動，移動速度正慢慢加快，預計今日晚間會通過台灣海峽。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲杜蘇芮颱風近3小時結構上並無太大變動，移動速度正慢慢加快，預計今日晚間會通過台灣海峽。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

杜蘇芮颱風陸上警報和海上警報持續發布中，中央氣象局預報員朱美霖說明，從今（27）日下午開始，東部和南部地區風雨最大的時間點已經抵達，整體影響預計要明（28）日颱風漸漸遠離後才會趨緩；此外，台灣本島明日上午有望脫離暴風圈，下午待金門脫離後，陸上和海上警報將會同步解除。

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朱美霖提及，杜蘇芮颱風近3小時結構有重整的態勢，但位處的海溫不高，整體環境不適合杜蘇芮再增強，只能維持中颱等級，預計稍晚會進入台灣海峽，明日上午通過後強度會減弱，明日下午登陸中國福建後減弱速度就會更快。

▲杜蘇芮颱風持續發布陸上警報，提影苗栗以南、花東、南投地區應嚴加戒備暴風圈帶來的影響。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲杜蘇芮颱風持續發布陸上警報，提影苗栗以南、花東、南投地區應嚴加戒備暴風圈帶來的影響。（圖／翻攝中央氣象局官網）
目前杜蘇芮颱風陸上警報範圍是「苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、臺東、澎湖、金門」；海上警報則是，「臺灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面」，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻西南西方190公里的海面上，以每小時18轉24公里速度，向北北西方向前進，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。

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