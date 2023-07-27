杜蘇芮颱風「明天風雨最兇猛」！暴風圈觸陸範圍漸增　週五才遠離

「卡努颱風」最快今晚生成！最新路徑出爐　下週二、三最靠近台灣

▲今年第6颱風「卡努」可能緊接著杜蘇芮颱風影響後生成，是否影響台灣天氣還有待觀察。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲今年第6颱風「卡努」可能緊接著杜蘇芮颱風影響後生成，是否影響台灣天氣還有待觀察。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

台灣南方目前有中度颱風杜蘇芮持續影響，未來將通過台灣海峽後，在明（28）日下午登陸中國福建，目前海陸警持續發布中；不過中央氣象局提醒，菲律賓東方海面現在也有「熱帶性低氣壓」正在發展，預計將在今晚（7月27日）至明日凌晨生成為今年第6颱風「卡努」（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果），並在下週二、三（8月1日至8月2日）最靠近台灣。

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氣象局預報員黃恩鴻說明，菲律賓東方海面的「熱帶性低氣壓」目前發展環境還算不錯，預計最快今晚或明日凌晨就會生成「卡努颱風」，路徑上由於太平洋高壓不強，「準卡努颱風」會持續朝西北方，往日本琉球一帶移動，下週二、三最接近台灣北部陸地，但由於距離較遠，發布海上警報的機率較低。

▲氣象局說明，「卡努颱風」未來生成後，將在下週二、三（8月1日至8月2日）最靠近台灣。（圖／記者張志浩攝）
▲氣象局說明，「卡努颱風」未來生成後，將在下週二、三（8月1日至8月2日）最靠近台灣。（圖／記者張志浩攝）
至於杜蘇芮颱風的最新動態，中央氣象局預報員朱美霖提及，它的結構有重整的態勢，但位處的海溫不高，整體環境不適合杜蘇芮再增強，只能維持中颱等級，預計今晚會進入台灣海峽，明日上午通過後，強度減弱，明日下午登陸中國福建時，減弱速度更快，今晚至明日凌晨，仍是對台灣風雨最劇烈的時間點。

目前杜蘇芮颱風陸上警報範圍是「苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、臺東、澎湖、金門」；海上警報則是，「臺灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面」，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

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