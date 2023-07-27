投資潛力大！外企稱讚越南掌握這關鍵兩要素 東南亞6國前景大好
東南亞國家的經濟正逐漸起步，越南近期雖然面臨工廠斷電問題，且日本企業也質疑官方數據灌水，不過美國、日本、歐洲、韓國和台灣的企業仍認真開拓當地市場，有外國專家對越南前景相當看好，首要原因是東南亞作為美國和中國關係緊張後、全球供應鏈重組的主要受惠者，第二個原因則是加入兩個自由貿易協定，即RCEP與CPTPP，協定也有助於未來商業發展。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《日經亞洲評論》，匯豐銀行（HSBC）東南亞及南亞業務經理Amanda Murphy表示，觀光業的復甦對東南亞來說是件大喜事，而貿易和數位化轉型推動該地區未來數十年的經濟成長，種種因素讓東南亞地區充滿投資潛力。
另外，匯豐預測今年東南亞6大經濟體，包括印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南的經濟成長率將達到4.2%，明年有望來到4.8%，遙遙領先已開發國家的成長1.1%及明年的0.7%。
匯豐銀行（HSBC）東南亞及南亞業務經理Amanda Murphy認為沒有國家能倖免於疫情後的通貨膨脹和全球經濟危機，但東南亞的人口結構最有利於經濟成長，無論是想數位化經營或是供應鏈轉移，東南亞都是投資銀行或法人未來十幾年的熱門選項。