台積電打造「台版貝爾實驗室」今啟用　傳張忠謀親自站台打氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電全球研發中心於今日上午正式啟用，台積電先前在7月21日發出媒體邀請，雖然並未預告有哪些嘉賓到場，但外界認為創辦人張忠謀將出席。劉德音之前曾表示要把全球研發中心打造成台版貝爾實驗室，以做為全球布局的後盾。
貝爾實驗室堪稱為20世界最偉大的實驗室，原是美國電信巨擘AT&T設立，該機構為全世界帶來許多創新技術與產品，包括第一台傳真機、按鍵電話、數字數據機、通信衛星、高速無線數據系統等，號稱「一日至少一專利」。貝爾實驗室也是全球獲頒最多諾貝爾獎的機構，人類通信從電話到手機，再衍伸到手機移動裝置的其他功能，貝爾實驗室可說是先驅。
台積電創辦人張忠謀曾說，台積電的核心價值就是誠信正直、承諾與創新，其中創新是台積電的成長泉源，多年來堅持自主技術，2022年台積電研發經費高達54.72億美元（約新台幣1670億元），占營收比重至7.2%，預計今年研發支出將增加，比重也將來到8%以上，其研發經費遠遠超越對手英特爾與三星。
今年初經濟部智慧局也揭示，在國內，發明、新型、設計三種專利申請部分，台積電以1534件七度居冠。全球專利數也很驚人！目前全球專利獲證總數超過57000件，2022年躍居全美第二大專利申請人，值得一提的是台積電在台、美2022年專利獲准率均高達100%。
針對台積電成立全球研發中心，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，顯示台積電視台灣為研發、先進製程與先進封裝的生產重鎮與重心，研發中心的啟用，將持續擴增研發人員，引領台積電往更先進製程邁進，這也讓台灣半導體產業鏈吃下定心丸。且看好AI潮流，台積電日前也宣布要再興建以CoWoS技術為主的封測廠，主要是台灣建置成本低，更重要是人員可彈性調配，預期台積電未來投資將持續深耕台灣，但會指標性放眼全球幾個重點國家，像是美國與日本，下一步可能就是歐洲德國。