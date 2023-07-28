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台積電打造「台版貝爾實驗室」今啟用　傳張忠謀親自站台打氣

▲台積電全球研發中心舉行啟用典禮，外界預估創辦人張忠謀將出席。台積電董事長劉德音之前曾表示，將打造全球研發中心為「台版貝爾實驗室」，讓國內外半導體業界都相當關注。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電全球研發中心舉行啟用典禮，外界預估創辦人張忠謀將出席。台積電董事長劉德音之前曾表示，將打造全球研發中心為「台版貝爾實驗室」，讓國內外半導體業界都相當關注。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電全球研發中心將於今（28）日上午10點半舉行啟用典禮，外界預估創辦人張忠謀將出席。先前有媒體報導，台積電全球研發中心屆時將招募8000名研發人員，初期先進駐2000人。台積電董事長劉德音之前曾表示，將打造全球研發中心為「台版貝爾實驗室」，相關專利數也曝光，讓國內外半導體業界都相當關注。

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台積電去（2022）年12月底於南科舉行3奈米量產暨擴廠典禮，會上董事長劉德音就提到，未來10年將是半導體產業快速成長的時代，台灣會在世界經濟發展中扮演更重要的角色，也強調公司會繼續保持技術領先、深耕台灣，那時他也預告2023年第二季台積電全球研發中心將在竹科正式開幕。

台積電全球研發中心於今日上午正式啟用，台積電先前在7月21日發出媒體邀請，雖然並未預告有哪些嘉賓到場，但外界認為創辦人張忠謀將出席。劉德音之前曾表示要把全球研發中心打造成台版貝爾實驗室，以做為全球布局的後盾。

貝爾實驗室堪稱為20世界最偉大的實驗室，原是美國電信巨擘AT&T設立，該機構為全世界帶來許多創新技術與產品，包括第一台傳真機、按鍵電話、數字數據機、通信衛星、高速無線數據系統等，號稱「一日至少一專利」。貝爾實驗室也是全球獲頒最多諾貝爾獎的機構，人類通信從電話到手機，再衍伸到手機移動裝置的其他功能，貝爾實驗室可說是先驅。

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電的核心價值就是誠信正直、承諾與創新，其中創新是台積電的成長泉源，多年來堅持自主技術，2022年台積電研發經費高達54.72億美元（約新台幣1670億元），占營收比重至7.2%，預計今年研發支出將增加，比重也將來到8%以上，其研發經費遠遠超越對手英特爾與三星。

今年初經濟部智慧局也揭示，在國內，發明、新型、設計三種專利申請部分，台積電以1534件七度居冠。全球專利數也很驚人！目前全球專利獲證總數超過57000件，2022年躍居全美第二大專利申請人，值得一提的是台積電在台、美2022年專利獲准率均高達100%。

針對台積電成立全球研發中心，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，顯示台積電視台灣為研發、先進製程與先進封裝的生產重鎮與重心，研發中心的啟用，將持續擴增研發人員，引領台積電往更先進製程邁進，這也讓台灣半導體產業鏈吃下定心丸。且看好AI潮流，台積電日前也宣布要再興建以CoWoS技術為主的封測廠，主要是台灣建置成本低，更重要是人員可彈性調配，預期台積電未來投資將持續深耕台灣，但會指標性放眼全球幾個重點國家，像是美國與日本，下一步可能就是歐洲德國。

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