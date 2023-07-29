買房看重哪點？他打槍多數新建案廚房沒瓦斯爐 買房關鍵字TOP 5
你買房子最看重的是哪一點？是生活機能、交通便利還是房子格局？一名網友分享他對於房子的挑選，最看重的就是廚房設備，但看了現在的建案，不少都因為第一關被他打槍，原因就在於沒有「瓦斯爐」，無法接受現在的新房子多是IH爐（智慧觸控電磁爐），讓料理少了鑊氣。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT以「買房看重哪點？」為題發文，他說自己料理時喜歡用大火快炒食物，因此一定廚房要有瓦斯爐，不過現在很多建案都是IH爐，因此去看房子時，第一關就被他打槍。好奇大家買房會看重那些地方？網友分享各自在意的條件，有捷運站走多久、衛浴是否開窗、鄰居、採光、棟距、建商等。
信義房屋數位流程發展部曾統計雙北購屋篩選條件，發現大家最在意的前5名依序是「新上架物件」、「近捷運」、「具垃圾處理」、「廁所開窗」以及「有裝潢」，另外從統計結果也發現，看屋族以新北市新上架帶有裝潢的案子為主，評估應為交通便利、房價消費者也較能負擔。
至於為何現在許多電梯大樓兩房多配備IH爐？信義房屋專家說明，根據「建築技術規則」第243條表示，高層建築物地板面高度在50公尺或樓層在16層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備。
專家指出，因為該高度消防雲梯車不易救災，因此依照法規，超過16層樓以上，廚房若要用明火，要做防火區劃，例如做獨立廚房、設置具有一小時以上防火時效的牆壁，與後陽台的門窗也要設置防火門窗，樓地板也需區化分隔。