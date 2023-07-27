元宇宙和AI成職訓新工具 美國銀行已讓20萬位員工體驗沉浸式學習
臉書母公司Meta，26日公布第2季度財報，元宇宙部門的累計虧損自2021年至今已超過400億美元，不過祖克柏（Mark Zuckerberg）仍堅信身歷其境的網路體驗，將在未來幾年成為常態。確實，元宇宙沉浸式體驗的概念擁有許多應用機會，像是美國銀行（Bank of America）正在新員工的培訓課程中，導入AI和VR設備，讓員工在元宇宙的虛擬世界中，無縫接軌體驗宛如親臨現場的互動式教學。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《彭博社》報導，美國銀行學院（Bank of America’s Academy）負責人喬丹（John Jordan）表示，透過AI和VR設備，讓員工在元宇宙進行沉浸式學習，即使是新進員工，也能迅速透過模擬練習獲得大量經驗。
美國銀行表示，這些虛擬技術用於幫助培訓員工，學習如何安撫憤怒的顧客或在搶劫期間保持冷靜，另外還用於介紹公司歷史和員工福利，以及分行導覽。
美國銀行指出，全球已經有超過20萬位員工，透過虛擬技術進行培訓。創新設計主管懷恩（Mike Wynn）表示，該技術提供的沉浸式體驗有助於模擬員工與客戶的對話，在傳統教學中想模擬這樣的情境很難，但透過VR設備，你很容易就會緊張，好像憤怒的顧客真的在你面前一樣感到焦慮，這樣的練習也能讓員工留下最深刻的印象。
教學訓練確實是元宇宙的眾多用途之一，英國雷登豪斯學校先前就試辦過元宇宙教育，讓學生戴上VR眼鏡，在虛擬世界進行互動式教學。國際刑警組織也透過在元宇宙的虛擬世界中，進行旅客篩查以及證件檢驗的訓練。