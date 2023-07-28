台積電研發中心外觀時尚、通透明亮　年輕員工超期待進駐上班

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台積電董事長劉德音致詞時表示，公司全球研發中心匯集了全球各領域的頂尖人才，共同釋放強大的創新力量，以因應現今半導體技術的挑戰。讓他不禁想像台積研發同仁們未來可能探索出來的各種創新技術和解決方案。總裁魏哲家也感謝研發團隊，因為永不熄滅的好奇心、勇於嘗試與挑戰的信念，讓台積公司能夠推動技術持續進步，並協助客戶實現過去從來沒有實現過的創新。
全球研發中心啟用典禮由台積公司創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家出席致詞，與會貴賓共計超過200位，其中包括台積電之客戶、研發合作夥伴、大專院校、設計生態系統合作夥伴與產業公協會代表。行政院院長陳建仁、經濟部長王美花、新竹縣長楊文科也共襄盛舉。
台積電全球研發中心的樓地板總面積達30萬平方公尺（約等同於42座標準足球場），採綠建築設計，包含植生牆、雨水回收系統、可最大限度利用自然光的窗戶，以及能夠在高峰條件下產生287千瓦的屋頂太陽能板裝置，展現了台積公司致力於永續發展的承諾。
台積電全球研發中心樓地板總面積達30萬平方公尺，約等同於42座標準足球場，並採綠建築設計，包含植生牆、雨水回收系統，可最大限度利用自然光的窗戶等。一樓公共空間有一個可3D裸視的大螢幕，從一樓往周邊看，可看見星巴克、迷客夏、吳寶春等品牌外，傳未來也會有麥當勞進駐。從一樓往下俯瞰地下樓層，則有兩處中庭水池庭園，一旁則有通透明亮的大型用餐空間。
今日啟用典禮上，提前進駐的研發人員們一起共襄盛舉，甚至看到張忠謀出席，更大喊「爺爺我愛你」，張忠謀看見後也站起來揮揮手。有年輕工程師在開幕前就曾向《NOWnews今日新聞》透露，研發中心建築外觀跟其他廠「方方正正」的非常不一樣，相當現代化與時髦，一樓內部空間很通透明亮，相當期待搬進去新環境工作。