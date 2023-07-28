分發入學8/1上網填志願！最低3科23級分可登記、估錄取率近9成9
112學年度分科測驗成績、各科五標今（28）日出爐，緊接著考生將在8月1日上網登記志願，大學考試入學分發委員會於考分會網站公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考，其中今年分科測驗報名人數共42,257人略低於分發入學招生名額，錄取率推估與去年98.94%持平；最低的登記標準仍落在「英文、數學A、數學甲」採計組合，此3科合計23級分以上可參加登記志願。
記者李琦瑋／台北報導
考分會表示，明道大學自112學年度起停招，招生簡章上原刊列之該校9系組均不再招生，調整後今年共有61校1,838個系組參與分發入學招生，招生名額共有42,479名，較去年增加3,129人，增幅約8.0%，各招生管道回流名額總計20,017名，較去年增加5,582人，大幅提高約38.7%。今年分科測驗報名人數共42,257人略低於分發入學招生名額，錄取率推估與去年98.94%持平。
112學年度的分發規定與去年相同，但採計組合更加多元，計170種採計組合。考分會今天公告各採計組合的成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目之考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。
今年最低的登記標準仍落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計23級分以上的考生方可參加登記，考分會建議考生可參酌近2年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。
考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月3日下午3:30，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12:00止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。登記時間從8月1日上午9:00起至8月4日下午4:30止，逾期無法受理，考生務必盡早上網選填志願。
考生可至考分會網站「繳費及登記進度查詢系統」下載繳費單並查詢繳費及登記進度，如登記期間有任何疑問，請電洽考分會06-2362755，8月15日起可至考分會網站查榜。