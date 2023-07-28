「室溫常壓超導體」有何用？超導電線不是夢 學者：缺電迎刃而解
3名南韓科學家Sukbae Lee、Ji-Hoon Kim、Young-Wan Kwon所組成團隊，近期在「arXiv」先後刊載2篇論文，宣稱製造出「室溫常壓超導體」，合成出以改良過的鉛-磷灰石（LK-99）結構，在常壓下運作的室溫超導體（Tc≥400 K，127℃），引發科學界熱議，堪稱是發現新的「能源聖杯」。台灣師範大學物理學系副教授徐鏞元表示，如果這項新發現獲得世界各大實驗室重製認可，真的是非同小可，因為所需的鉛、銅、磷等材料都相當普遍又便宜，又不必經過高壓處理，可望發展出新一代超導電線，能徹底解決電力傳輸損耗，「以台灣來說，未來基本上真的有望解決缺電問題！」
記者張勵德/綜合報導
徐鏞元解釋，超導體（Superconductor）簡單來說兩大特性就是電阻為零且抗磁性，最初被發現時必須在絕對零度左右下才會出現，後來發展出「高溫超導體」是指相對於絕對零度（0K，-273.5℃）而言，且需要人力能製作出的極限高壓才能出現類似特性。超導體最早在1911年被發現，科學家用液態氦冷卻水銀，當溫度達到絕對溫標4.2K時電阻完全消失。
過去數十年間，科學家已經跨越超導體磁電障礙（邁斯納效應），但如何突破溫度極限找到高溫超導體材料，一直是努力的課題。即便找到部分具有超導體特性的材料，要大規模商業化成為「超導電線」也是一直遙不可及。徐鏞元說，如果3位南韓科學家發現的情況被科學界印證有效，由於鉛、銅、磷等材料都相當普遍且危險性低，成本相對低廉很多，極有可能被商業化使用，最直接的好處就是能立即解決能源問題，而超導體的應用也能夠落實在電子元件產品以外的領域中。
徐鏞元說，目前能源界最大的問題就在於傳輸電力過程中的耗損，通常可達2成以上，這一直是能源界難以克服的問題。一旦超導電線落實商業化，零電阻的電線只要用在骨幹電網中，就能大幅降低電力的浪費，「以台灣來說，缺電問題幾乎迎刃而解！」
徐鏞元強調，這次南韓科學家的發現雖然很振奮超導體學界，過去2~3天掀起轟動，全世界大型超導體實驗室都在做印證，據說中國科學院依照公布的論文已經能做出來。但實際上看過這篇論文的學者都認為，目前顯示的數據還有些粗糙，但這些都是很正常的，需要透過更多的測試與調整才會更完整。如果被印證為真且可行，拿到諾貝爾獎也不無可能。