漫博會第2天！我推的孩子簽書會封鎖仍擠滿人 粉絲再提超賣事件
一年一度的漫畫博覽會於世貿一館展開，今（28）日來到第二天，超人氣動畫霸權《【我推的孩子】》因應代理出版社「青文出版社」邀請，作者團隊赤坂明與橫槍萌果今日中午於漫博會A舞台舉辦簽名會，限量僅限120名，簽名會表定時間12：30未到，大批粉絲們已於現場等候，但現場卻以隔板封鎖起現場，即非於上個月搶到120個資格的粉絲們，連一睹作家們的真面目都無法，難掩失望地粉絲們再度於現場討論起之前簽名會資格超賣一事。
記者葉盛耀/綜合報導
《【我推的孩子】》漫畫於2020年出版，講述熱愛偶像星野愛的主角吾郎因事故轉生為自己偶像的小孩，在被扶養成長過程中，逐步揭露演藝圈各種深藏內幕。「推」（推し）一字在日本偶像業界是指「（粉絲）所支持的人」，漫畫累計至今已發行破1200萬冊，改編動畫今年4月於Netflix 上映，更加速其知名度。
上個月時，青文出版社公告《【我推的孩子】》作者團隊赤坂明與橫槍萌果，將來台與粉絲見面，並舉辦簽名會，於7月28日共兩場，包含漫畫博覽會的12:30 ~ 16:00，與同紀伊國屋書店台北微風18:00 ~ 19:30。青文出版社率先於網路出售簽名會資格連帶預購書商品組，卻因為系統錯誤，造成超賣，有近30位原本有搶到資格的粉絲又被通知無法入場，於是成立了自救會與青文出版社溝通。後來青文出版社提供2種補救措施，一是保留預購書商品組，但沒辦法簽名，會多提供1200元的青文商品抵用券，不限低消；二是全額退費，外加600元商品抵用券。
而今日漫畫博覽會現場，約莫11點時，《【我推的孩子】》簽名會現場卻擠滿粉絲，主辦方青文出版社表示，此次簽名會考量老師們注重隱私，因此全以隔板遮起，其他非相關工作人員皆無法進入，包含所有媒體。而在外依舊有不少粉絲守候著，希望可以透過門口縫隙一窺《【我推的孩子】》漫畫作者真面目，也引起好幾位粉絲們又重提上格個月資格超賣一事。
粉絲盧先生就表示，當初真的非常開心自己已拿到資格，沒想到最後被通知沒有。「雖然青文出版社非常有誠意解決，真的希望之後如果再有相關簽名或見面活動，可以優先考慮我們這些原本有搶到的粉絲。」