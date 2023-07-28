Toyz拾汣茶屋有多好賺？他砸150萬加盟「7日獲利曝」：業界天花板
爭議網紅Toyz（劉偉健）在今年3月初創立手搖品牌「拾汣茶屋」，主打價格戰，為飲料界帶來一股新推力。YouTuber「蹦闆」昨（27）日透露，自己掏150萬加盟「拾汣茶屋」，並公布了店面開幕7天的真實獲利，是業界「天花板的數字」，再次掀起熱議。
記者潘毅/綜合報導
截至今年7月底，Toyz的「拾汣茶屋」在全台灣已經有21間店，連台南、高雄都已經有加盟店。Toyz在先前的影片中，表示飲料店都賺很大，而YouTuber「蹦闆」也認為，許多藝人、網紅都開飲料店，因此自己也決定拿出150萬，加盟「拾汣茶屋」，嘗試看看「飲料店是不是真的有這麼賺」。
蹦闆隨後也進行開店計畫，先是選址在桃園市中壢區的中原大學附近商圈，開設拾汣茶屋中原店，並對店內人員進行2個月的教育訓練後。終於開幕後，蹦闆在影片中公布了首週7月8日至16日這7天間的營業總額為37萬，平均一天5萬多元。
蹦闆隨後解釋，5萬元聽起來不算多，但其實這數字對手搖飲業店而言，是「天花板的數字」。再加上目前還是暑假期間，大學學區附近人潮不多，相信開學後，店面的營業而會更加可觀。
蹦闆也精算，若以首週37萬元的營業額來計算後續獲利，而Toyz則直播上曾說毛利有67%，他自己是抓在65至60%間，但就算是這樣，150萬估計也能在2個月回本。蹦闆坦言，開設飲料店，對他本人來說算低成本的創業，「未來應該還會多開幾家，因為我覺得蠻好賺的」。
不少網友看完影片後，也紛紛在下方留言驚呼「價格非常親民..只要不難喝，生意一定在水準之上 」、「對於喜歡喝珍奶的我來說，50塊就能喝到珍珠『鮮奶』茶，這性價比直接大勝其他家」、「不得不說，光售價就打趴一堆飲料店了」；Toyz本人則在影片留言處吹捧「以我十年經驗來看，蹦闆絕對是2023年最強新晉YouTuber」。