李玟家人拿遺物遭刁難！憂遭變賣揚言報警 槓上Bruce衝突過程曝
歌壇天后李玟（CoCo）7月5日輕生過世，享年48歲，日前李玟二姊李思林透露，李玟的喪禮及出殯儀式將在北角香港殯儀館舉行，時間為7月31日及8月1日。不過，近日李玟家人在整理她的遺物時，卻找不到李玟登上奧斯卡舞台所穿的紅色旗袍，到李玟老公Bruce家中想取回時，竟遭對方阻攔，最終家人揚言報警才順利取回。
記者賴禹妡/綜合報導
據《星島頭條》報導，李玟2年前搬離Bruce住處時，並沒有將禮服打包帶走，而李玟家人在整理她的遺物時，沒見到李玟當年登上奧斯卡舞台所穿的紅色旗袍，因此想和Bruce取回，但當時Bruce不在家，對方職員告訴李玟家人，裡面一件李玟的衣服都沒有，讓他們相當錯愕。
直到最後，李玟的家人擔心這些具有紀念價值的表演禮服遭到變賣或作不法用途，揚言報警處理，對方才拿出兩箱衣物，裡頭僅有6、7件晚禮服，包含李玟在奧斯卡表演穿的紅色旗袍，但李玟生前應擁有高達百套禮服，家人希望對方能在48小時內交還，否則不排除以竊盜案報警。
另外，李玟家人原先想在葬禮替她揀選生前最愛的白色禮服，可惜至今仍未能取回；而李玟的遺照則是由兩位姊姊一起挑選，照片中李玟穿著生前最愛的白色衣裳，對著鏡頭露出天使般的燦爛笑容，此為李玟專輯《盛開》中的照片。而Bruce多次被爆出將爭奪李玟遺產，今日他以中文聲明駁斥假消息，強調自己不會參與李玟遺產分配，表示李玟自結婚以來一直都是財產獨立。
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