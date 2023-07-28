PS5全球賣破4000萬台！CEO打包票「目前備貨充足」 又有新機爆料
PS5自2020年11月上市後，就成為全球玩家夢寐以求的遊戲主機，過去2年間有很多時候，是想買也買不到。不過今（28）日Sony 正式宣布，全球 PS5 遊戲主機銷量突破 4,000 萬台，SIE（Sony Interactive Entertainment）總裁暨CEO Jim Ryan也打包票「現在PS5的備貨充足」。
記者潘毅/綜合報導
索尼互動娛樂執行長 Jim Ryan 在官方部落格致謝，PS5 正式達到 4,000 萬台的銷售里程碑，「我們持續逆勢應對疫情所造成的重創，供應鏈耗時數月才恢復正常運作，讓庫存逐漸跟上市場需求。記不清有多少個月，我們一邊處理問題，一邊不斷感謝社群的耐心等候」，並表示現在PS5的備貨充足，市場上壓抑許久的需求終於獲得滿足。
在今年7月初，Sony 就被對手微軟在法院上爆料，稱「PlayStation同樣以399.99美元的價格出售更便宜的數位版主機，預計今年稍晚，將以同樣的價格推出PlayStation 5 Slim」，並且暗示 Sony 還準備了另一款 PS5 Pro 型號，後續社群上相關消息與討論不斷，但知名爆料者Tom Henderson在7月20日聲稱，下一代 PS5 並非是「Slim 瘦身版」，僅是改良版機型。
針對PS5新機型的相關消息，《NOWnews今日新聞》日前也致電台灣索尼互動娛樂股份有限公司詢問，官方則表示「我們目前針對這個謠言，沒有可以回覆的評論跟內容，若有最新消息會再另行通知。」