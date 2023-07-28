夢時代14:00才開門！「超誇張車陣」塞爆了 眾驚：根本連假出遊
受到杜蘇芮颱風影響，今（28）日清晨6點，高雄、台南、嘉義、屏東等縣市才緊急宣布停班停課。但到了下午當地民眾卻目睹，明明漢神巨蛋、夢時代等百貨公司宣布下午2點才恢復營業，但還沒開門前竟然就出現「超誇張車陣」等待入場，讓大批網友驚呼「根本就像連假出遊」。
記者潘毅/綜合報導
雖然今（28）日清晨南部各縣市宣布停班停課，但隨著杜蘇芮颱風逐漸遠離台灣，風雨逐漸在下午減弱。高雄當地的百貨公司，包含漢神巨蛋本館、夢時代、高雄大遠百、新光三越左營店、SKM草衙、三多店等等，皆在下午2點恢復營業。
而臉書粉專《高雄點Kaohsiungtien》在下午2點左右，就貼出兩張當地民眾提供的照片，只見當時還沒開門的夢時代外面路上，已經塞滿了等待要進館的車陣。
這兩張照片發出隨即引發熱議，但不少高雄網友卻直搖頭「根本就像連假出遊了」、「颱風天不能上班很危險！吵著要放颱風假！結果卻可以出門逛百貨」、「就是有這些人，所以百貨公司才會無論如何都要開門，然後百貨員工就得冒著危險想辦法上班」、「建議以後颱風假超商百貨加油站都停止上班，這樣就不會有人吵著要放了」、「上班很危險，去百貨公司就不危險嗎」。