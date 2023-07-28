成年師生戀禁權勢關係、教育部訂指引　專家：權勢關係不見得對價

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立法院審查時，考量未成年學生心智發展尚未成熟，更需要保護，因此明定學校師長不得與未成年學生發展親密關係，同時也於相關條文中，增訂「不得利用不對等之權勢關係」文字，使立法意旨更為明確。
法案審議期間，部分教育團體反映「師生戀」界線不夠清楚，尤其是大專階段已成年，該如何認定是正常交往，抑或有不對等的權勢關係。
教育部表示，此次修法，已授權中央主管機關於防治準則當中，增加訂定與性或性別有關專業倫理事項、主動迴避陳報事項，高級中等以上學校也必須據以訂定專業倫理規範，公告周知。教育部亦將蒐集案例樣態，研訂指引供學校訂定專業倫理規範之參考，希望各校能凝聚共識，形成自律規約。
對此，青民協表示，教師與學生之間有「權力關係」，老師掌握學生打成績、記過、管教等「生殺大權」，如果違法運用這樣的權力與學生發展親密關係，很有可能已經逾越了身為老師的權責，因此，將「違反專業倫理行為」提升到性平法的位階，必然是補上過去疏漏的破洞；針對社會對「禁止師生戀」的疑慮，修法已把「成年」與「不成年」分為明確不同態樣，對未成年學生給予法律位階的預防與保護，應是社會共識。
全教總理事長侯俊良說，全國教師會2000年所訂的「全國教師自律公約」即已揭示「為維持校園師生倫理， 教師與其學校學生不應發展違反倫理之情感愛戀關係」，願藉修法機會再次呼籲，「所有的教育工作者應明確劃清與學生的情感界線，不要輕忽遵守專業倫理的責任」。
教育部長潘文忠日前指出，成年師生戀會考慮是否有「權勢關係」，主因是會造成評分、考試、入學機會有所不公，因此列為要禁止的行為樣態，未來若有人檢舉，即刻進入調查程序，會就事實個案來調查。
馮喬蘭認為，未成年學生本來就沒有合意性交的空間，但成年學生的權勢性侵就很複雜，一方面要保障其性自主權，對於權勢性侵又要有處理機制，建議個案處理上要梳理脈絡、情境、雙方對應關係等，才能真實呈現有無權勢關係。
馮喬蘭提醒，有時權勢關係不見得有明顯，像是指導、評分這類對價關係，有時一名具備名人光環的教授，或是獲獎無數、業界大老的老師，具有相當社會影響力，不需要直接與學生有對價關係，同樣能造成彼此位階不對等的狀況，呼籲未來若遇到相關個案，調查小組要仔細盤算，加害者社會地位夠高就可能形成權力不對等的「權勢關係」。
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