靠洗碗機挽救婚姻！用一次會花掉多少錢？ 專家精算「超低成本」
現代人生活緊湊，許多雙薪家庭回家後，總會因為家事的分配而爭吵不休，這也讓網路上出現「婚姻三寶」的名單，分別為烘衣機、洗碗機、掃地機。但你是否會曾好奇，為生活增加便利性，所要付出的成本究竟是多少呢？就有專家精算出，用一次洗碗機所耗費的所有成本，而完整數字曝光，卻會讓人覺得「這樣能挽救婚姻很值得」。
記者潘毅/綜合報導
許多夫妻為了解決誰該洗碗的難題，乾脆直接花錢買洗碗機解決，也讓洗碗機的市場越來越大，但究竟為生活方便的代價是多少呢？對此，怡和家電店長強先生也藉由影片講解，直接精算出總成本。
強先生詳細列出算式，「首先是水費，水一度是1000公升水費約7至12元，而洗碗機使用一次，大約耗費6至8公升水量，部分機型可能會達10公升，因此洗碗機使用一次，水費大約是0.06元，若是以手洗方式，則耗水量都會在40公升以上甚至更高」。
接下來則是電費部分，「洗碗機洗一次，以標準模式來說，大約要耗費0.67度電，若以租屋族會遇到的1度電5元來計算，洗碗使用一次電費，大概就是3.35元」，強先生最後將電費、水費總合起來，再加上洗碗錠、軟化鹽、光潔劑等，總合起來「使用一次洗碗機，真的花不到10元」。