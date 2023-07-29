萬安演習正妹「6秒跑進超商」！日媒報導爆紅 日網朝聖狂重播
「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」日前依序在24日至27日在各地舉行，而北部地區萬安演習在24日下午1時30分至2時實施，當時就有日本媒體拍攝街頭的畫面，結果意外拍到一名正妹跑進超商的畫面，沒想到該片段卻成為整個報導「重播率最高的部分」，引起不少日本網友熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
日媒《ANNnews》針對台灣萬安演習，在25日上傳24日台北演習當下的片段，內容指出，一年一度的萬安演習於24日下午1時30分開始，當下人口約250萬的台北市瞬間變成空城。而報導當中也提到，如果不遵守規定的人，最高可慧被罰15萬元新台幣。
只見影片當中，當萬安演習的警報聲響起，不少人都趕緊奔跑進入店家內，路上的車輛也趕緊停靠在路邊，然而該部影片當中，在1分18秒時，一位長髮正妹也接受警方的指示，從遠處快速奔跑進超商，整段都被記錄下來，而由於該名女子長相身材姣好，結果讓整部11分鐘的報導，在這短短6秒成為影片「重播率最高的片段」，意外掀起話題。
而不少日本人也都對於台灣萬安演習感到非常的驚奇「去過台灣好多次了，沒看過這種場景」、「我覺得大家都積極參加訓練，而且有危險感，這真是太好了」、「日本應該也要學習一下，不要認為我們國家都不會發生戰爭」、「我想大家都是來看這位可愛的女生，不過還是要說這個萬安演習的氛圍非常好」、「去過台灣很多次了，都沒遇過這樣的情況，台灣的國防意識高度非常好」。