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自豪公務員月領60K！他去女友家「吃飽變傻子」：有夠丟臉

▲一名男網友發文表示，自己因為是公務人員，一個月的薪水大概是5萬元至6萬元不等，認為這是高人一等，結果被女友打臉。（示意圖／取自pixabay）
▲一名男網友發文表示，自己因為是公務人員，一個月的薪水大概是5萬元至6萬元不等，認為這是高人一等，結果被女友打臉。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

原本自豪「高人一等」直接被打臉！一名男網友發文表示，自己因為是公務人員，一個月的薪水大概是5萬元至6萬元不等，可以說是「高人一等」，結果日前去女友家作客之後，一巴掌瞬間被打醒，讓男網友直呼「我這些年在公職拚死拚活還不如別人一年努力」讓他覺得非常丟臉。

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一名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示「原以為我從小努力不懈最後考上公家飯碗，這樣就算是高人一等，直到去了女友家後才完全改觀，女友家是屬於傳統市場的生鮮批發商（中盤商），有天被邀去她家作客，跟她父母晚餐閒話家常」。

「聊到工作，我很自豪搬出我是公務人員，月薪還有5至6萬」該名男網友表示「當時女友爸爸只是淡淡的說還不錯，很上進，我就以為她爸肯定覺得我這個未來女婿不簡單，直到用餐完後，女友就帶我去她的房間，結果開口第一句話就說『你的月薪....我爸他們1至2天就有了』我一臉錯愕的看著女友」。

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲一名男網友到女友家作客，自豪自己是公務員，月領50K至60K，結果被女友打臉。（示意圖／取自unsplash）
男網友驚訝地問「你們不是在市場工作嗎？市場有這麼好賺一天就賺別人一個月薪水，別騙我了！」女友則解釋「在這市場裡，很多人如果在20年前有努力且守住沒匪類，基本上都非富即貴，且我爸很給你面子了，他沒跟你說什麼，你卻跟傻子一樣拼命炫，很蠢」讓該名男網友崩潰表示「我整個想找地洞鑽進去，有夠丟臉！這事完全顛覆了我的觀念，原來市場經濟這麼強悍.......這些年在公職拼死拼活還不如別人一年努力」。

貼文曝光後，掀起不少人熱議表示「菜市場經濟啊.....很強大的」、「有時真的別多話，不然真的就是尷尬」、「這女友一定是個好女孩，祝福你們」、「所以說溫室裡的花朵永遠不知道外面的風雨，離開了溫室就是一場震撼」、「鐵飯碗都要生鏽了還沾沾自喜」、「只能說太年輕了」。

而《NOWnews》記者也實際訪問台中果菜市場有賣菜10年以上經驗的張先生，他也透露基本上在市場內「長青攤位」早就都已經有固定客源，客人來到市場就是只會購買你這攤的東西，他也不吝嗇分享自己光賣菜，月淨收入就超過20萬，更別說如果是更上游的中盤商、大盤商，傳統市場至今還是非常的活躍！

▲2009年莫拉克颱風全台農損超過10億元，當時曾創下「菜比肉貴」的情況。（圖／記者陳明中攝）
▲傳統市場的經濟至今還是非常活躍，相關「長青攤販」的收益仍然相當高。（示意圖／記者陳明中攝）

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