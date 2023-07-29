花蓮90年老店「戴記扁食」8/31歇業！老闆宣布不做了 老饕超錯愕
花蓮地標美食又少一家了！不少人去花蓮旅遊時，都一定會到知名老店「戴記扁食」用餐，不過日前第3代經營者老闆戴玉麗在店內張貼公告，表示因為年歲逐高，體力不堪負荷經營，將於2023年8月31日結束營業，消息讓不少老饕感到相當不捨，想要再嚐到「戴記扁食」的美味，可要把握最後一個月的時間了！
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，「戴記扁食」已經有90多年的歷史，與「液香扁食」師出同門，都是傳承自戴家老祖父戴阿火的手藝，祖傳特殊的擀麵法，讓扁食能久煮不爛又細緻，皮薄肉鮮，湯清爽不油膩，濃濃的古早味，不僅在地人喜愛，更是不少饕客到花蓮遊玩時必吃的名店之一！
然而近日第3代經營者老闆戴玉麗在店內貼出公告，表示因為「年歲逐高，體力不堪負荷經營」傳出將在8月31日歇業，讓不少老饕崩潰表示「我去花蓮要吃什麼？這間我的最愛」、「不行！我8月底前一定要再去花蓮一次QQ」、「好可惜啊天吶！這間我超愛的」。
而花蓮在地人氣部落客跳躍的宅男也對此感到震驚，表示「雖然熄燈原因是老闆年紀大了，但還是覺得可惜，花蓮人都愛戴記的好味道，他以前還會加入他們自製辣醬，做成戴記版的紅油炒手，該家店已經可以說是存在花蓮人的記憶當中」。
而事實上，花蓮8月底還不只「戴記扁食」歇業，前幾年爆紅的「鷺鷥咖啡」也將在8月28日些歇業，業者透露之所以會選擇停業的原因，是因為老闆的生涯規劃預計明年初出國，今年下半年會開始安排園區的後續及新生活的置辦，跟夥伴討論過後，決定在暑假結束就先結束咖啡廳的部份。