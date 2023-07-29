女生晚上「不要買冰淇淋」！真實原因曝光 萬人秒懂：毛骨悚然
現在夏天天氣炎熱，除了在家吹冷氣之外，不少人都會去買支冰棒來消暑！不過單身女生晚上要買冰淇淋，千萬不要只買一支！臉書粉專「魚漿夫婦」就貼出一篇文章，表示如果妳這麼做了，那麼「很有可能有人在暗處觀察著妳」透露過去太太以前單獨居住時，就是怕被色狼盯上，所以都買2支甜筒或一整盒，藉此營造家裡有很多人。
記者張嘉哲/綜合報導
「魚漿夫婦」轉貼一則推特的文章，內容提到「提醒女性下班後，不要一個人去超商買冰淇淋，原因是因為有心人士恐怕會躲在暗處觀察，用這個行為來判斷，買冰淇淋，看來家裡離這很近，只買一個的話，身邊應該沒有其他人」。
「而如果當妳做出這樣的行為，結帳走出店家之後，發現被人盯上或者跟蹤，麻煩就大了！如果真的非常想吃的話，冰淇淋最好在白天時就一次買一盒！」魚漿夫婦也表示「這個我好像去年有講過，一樣再提一次請大家注意！魚漿太太以前一個人住的時候就有特別注意這個，至少都會買兩隻甜筒或一整盒，就是全家很多人一起吃的感覺」。
貼文曝光後，吸引超過1.7萬人按讚，紛紛留言「我們女生是不是太不容易了......」、「單身錯了嗎QQ想吃個冰而已麻」、「細節到頭皮發麻，原來現在防範壞人需要做到這種程度了嗎」、「毛骨悚然....怎麼現在要注意成這樣」、「對於懶懶的我，我絕對一次買幾支，省得明天又要出門，所以還要帶保溫袋買XD」、「完全沒注意過，不過我都在店內享用」。