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租屋妹「冷氣狂吹29度」！一個月電費超意外　連房東都傻眼

▲炎炎夏日不少人都會打開冷氣吹整天，不過伴隨而來的電費也相當驚人。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日不少人都會打開冷氣吹整天，不過伴隨而來的電費也相當驚人。（示意圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在外租屋的人都知道，除非是住獨棟或者整層的公寓住家，否則一般套房因為隔間的關係，電費都不會按照台電計價，通常一度電都是5元至6元不等。而近日，就有一位網友分享自己夏天冷氣都只吹29度，結果一個月後電費出爐，連房東都不敢置信，貼文引起熱議。

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一名女網友在「Dcard」貼文指出，房東因為住比較遠，所以每個月都是她拍電錶給房東算帳，上個月回傳之後，房東突然問她「妳是不是都不在家？電費怎麼那麼少？」女網友才娓娓道來，透露自己租屋處電費一度5.5元，因為平時冷氣只開29度、冰箱沒插電、電熱水器有需要才提前半小時開啟（用完就關閉），月休8天不見得廢在家裡。

▲室內冷氣不宜開太強，以免容易因溫差變化大導致頭暈發生。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲女網友吹冷氣都開29度，一個月電費算下來只要400多元，連房東都覺得少！（示意圖／記者鍾怡婷攝）
而這樣的用電方法一個月要多少錢呢？答案為「400多元」，該名女網友甚至認為「因為我本身就不喜歡吹太冷，這樣用電400多元我覺得已經算很多了！」不過對於房東突如其來的質疑問題，她也懷疑是不是房東想要漲電費。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「......29度你可以關掉省更多吧」、「好可怕，我的電費至少你的兩倍起跳」、「這樣算電費真的超級少，400元/5.5度，一個月不到80度，幾乎等於沒開冷氣吧？」、「超級狂，一天大概才3度不到，吹29度有這麼省是不是」、「看你這個電費我是不是該試試看吹29度哈哈哈」；而也有房東路過表示「沒有要漲價啦，是看你電費夏天還這麼少，關心一下，怕人出意外」。


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