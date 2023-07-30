卡努颱風明天轉中颱！最新「預測路徑」出爐 今慎防午後大雷雨
今年第6號颱風「卡努」在生成後持續朝西北方前進，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明天卡努就會成為中颱，預測路徑上，卡努颱風大致往琉球附近海域，暴風圈是否會侵入台灣北部100公里以內海域，導致海上警報的發布，還有許多變數。而今（30）日大氣仍不穩定、午後民眾務必慎防局部大雷雨。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，卡努颱風大致往琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部、撲向浙江，由於路徑會經過高海溫、垂直風切較弱的海域，因此強度持續增強，明（31）日清晨將跨越「中度颱風」門檻。
吳德榮說明，，今、明兩天各地大致多雲時晴，但水氣較多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。東半部山區因「杜蘇芮」累積大量降雨，應避免入山活動。今日各地區平地氣溫上，北部攝氏24至35度，中部攝氏23至35度，南部攝氏24至35度，東部攝氏22至36度。
吳德榮提醒，週二（8月1日）受卡努颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯，花東晴時多雲。週三（8月2日）至父親節（8月8日），潮溼、不穩定的「西南季風」逐漸建立，西半部轉為有局部陣雨或雷雨，東半部偶有局部陣雨；西南部易有大雷雨、伴隨劇烈天氣、並有連日明顯降雨的機率，應持續注意最新模式的調整。