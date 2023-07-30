女生晚上「不要買冰淇淋」！真實原因曝光　萬人秒懂：毛骨悚然

YouTuber「蒟蒻講幹話」復活了　罹大腸癌？自解：怎麼從醫院離開

▲YouTuber「蒟蒻講幹話」兩周前傳出「死訊」，頻道28日更新影片，他自曝懷疑自己罹患大腸癌，並解釋自己是怎麼從醫院離開的。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
▲YouTuber「蒟蒻講幹話」兩周前傳出「死訊」，頻道28日更新影片，他自曝懷疑自己罹患大腸癌，並解釋自己是怎麼從醫院離開的。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣人氣YouTuber「蒟蒻講幹話」以風趣幽默口吻針貶時事，擄獲68.5萬名粉絲，兩周前傳出「死訊」讓粉絲難以置信，當時「蒟嫂」獨家回應《NOWnews今日新聞》表示，「過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的」。而「蒟蒻講幹話」頻道28日更新一段5分多鐘影片，同樣由「卡比獸」玩偶代打入鏡，蒟蒻自曝懷疑自己罹患大腸癌，並解釋自己是怎麼從醫院離開的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
事件起因是，「蒟蒻講幹話」頻道已停更2個月，兩周前上傳舊片，標題寫「不知道怎麼系標題(舊影片上傳)」，引發網友關注，追問蒟蒻狀況，接著「蒟嫂」先在社群留言「我先生他其實只是死掉而已」，隔天又留言說「11點24分已完成火化，謝謝大家」。

▲蒟嫂曾與蒟蒻同框拍片。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
▲蒟嫂曾與蒟蒻同框拍片。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
《NOWnews今日新聞》透過頻道公開的e-mail、LINE聯繫管道查證，雖然LINE訊息及語音未讀未回，但收到「蒟嫂」e-mail回覆，稱蒟蒻「人目前還在」，拒絕採訪請求，僅兩度回說「老師過一陣子會拍影片說明，在此之前還請稍微等待，感謝您的耐心」。

28日，「蒟蒻講幹話」頻道總算更新新影片，標題名為「蒟蒻是怎麼從醫院離開的...」5分26秒的影片中，依舊由「卡比獸」玩偶代打入鏡，他透露自己向來身體健康，「東西掉地上會撿起來吃」，也很少生病、看醫生，更沒有戴口罩的習慣。

但他說自己最近肚子常常不舒服，又會頭暈，因此去醫院掛了肝膽腸胃科。接著醫生問他這幾天吃了什麼食物，他也不改幹話性格，表示自己這幾天就吃了炸雞排、魷魚、東坡肉、披薩、蛋塔、甜甜圈這些，醫生聽聞後表示，「難怪你會拉肚子」，並叫蒟蒻不要吃那麼油，多吃蔬菜水果就可以改善。

▲ 蒟蒻講幹話曾揭露恐龍家長通病。28日更新影片讓不少粉絲鬆了口氣，要他好好保重自己。（圖／蒟蒻講幹話 授權）
▲ 蒟蒻講幹話曾揭露恐龍家長通病。28日更新影片讓不少粉絲鬆了口氣，要他好好保重自己。（圖／蒟蒻講幹話 授權）
但蒟蒻卻堅信自己罹患了大腸癌，於是「我開始像發了瘋一樣，拼命對著醫生跟護士咆哮，不斷地喊著『我要做大腸癌篩檢』，直到醫院的保全過來才停止。」接著，他話鋒一轉回應影片主題，自問自答說「那麼我到底是怎麼從醫院離開的？這個答案非常地簡單，我是被醫院的保全架著離開的，謝謝大家。」

瘋言瘋語的影片一出也引發網友熱議，影片不到2天觀看次數已破18萬人次。粉絲們熱烈歡迎蒟蒻回歸，「不愧是蒟蒻，報告平安還是那麼幽默」、「感謝藥師兜，真的檅土轉生」。但仍有人認為「蒟蒻講幹話」已經離開，懷疑影片是早已預錄好的，「看起來人真的去了天堂」。截至截稿前，《NOWnews今日新聞》未能取得「蒟蒻講幹話」回應，將持續更新。

▲大腸直腸癌常見7大症狀。（圖／翻攝中國醫藥大學附設醫院網站）
▲大腸直腸癌常見7大症狀。（圖／翻攝中國醫藥大學附設醫院網站）
至於蒟蒻懷疑自己罹患的大腸癌，高居台灣十大癌症之首已經超過10年以上。中國醫藥大學附設醫院曾說明，大腸直腸癌在早期幾乎沒有明顯症狀，但可藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療，早期發現且妥善治療，存活率高達90%以上。院方也分享大腸直腸癌常見7大症狀，民眾如有以下症狀，建議即早就醫篩檢：

一、排便習慣改變
排便習慣改變持續超過兩週（例如間歇性便秘或腹瀉，糞便細如鉛筆等 )，應就醫檢查瞭解病因。

二、血便、黏液便
一般痔瘡或腸胃道的出血都是鮮紅色，如出現暗紅色就可能是腫瘤出血。但此種出血的血量均不大，與肛裂的噴出鮮血明顯不同。一般來說有出血狀況應到醫院檢查。

三、不規則腹痛或絞痛
造成腹部疼痛或絞痛的主要原因，是腸阻塞引起腹脹、多氣、多屁所導致，通常可以在排氣、排便後減輕腹痛症狀；但會反覆發生。

▲定期接受篩檢，可有效降低35％大腸癌死亡率。（示意圖／取自photo AC）
▲定期接受篩檢，可有效降低35％大腸癌死亡率。（示意圖／取自photo AC）
四、不明原因體重逐漸減輕
沒有刻意減重，有時覺得胃口不佳、沒有食慾，接著發現體重持續減輕；可能是癌細胞急速擴展，吸收了大多數的身體養份所致。

五、經常腹脹便秘
如有不明原因(非藥物或感染)所引起的持續性便秘或腹瀉，應就醫檢查瞭解病因。

六、裡急後重(排便排不乾淨)
大腸直腸癌大都出現在直腸內、接近肛門口處，患者常常整天都感覺「裡急後重（屁股內重重的、一直想解大便）」，還是覺得解不乾淨。

七、不明原因貧血
腫瘤已有出血現象，每天一點一滴持續流失而不知，就可能出現缺鐵性貧血的症狀。


獨／蒟蒻講幹話死了？傳去世已火化 　妻最新回應「目前還在」

蒟蒻講幹話過世有預兆？影片4大疑點曝光　老婆回應「生死成謎」

蒟蒻講幹話出現了！5分鐘新片上架　詭異親揭「離開醫院過程」

籃球YouTuber驚傳過世！3月才剛去服兵役　搭檔發文證實

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀