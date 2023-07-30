布拉格安全嗎？專家曝「2景點」扒手多　邊走邊喝酒恐受罰

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疫情之後，今年4月捷克飯店住房人數與疫情前同期相比，增加0.3%，是自2019年來首次達到此水準。2023 年4月國內飯店住房人數共計125萬6308 人，其中71萬1945人來自國外，年度增長最多的來訪旅客是來自台灣8117人，成長高達2287.4%。
捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫分享，捷克民眾一般工作時間從上午7、8時至下午4、5時，有周休二日，但布拉格等觀光景區基本上不會因為周末就公休，還是幾乎都會營業。
國外旅行時常擔心遇到竊盜，夏沛倫指出，捷克知名景點如查理大橋、天文鐘前都要特別小心扒手，至於強盜倒是還好，目前他在布拉格還沒遇過搶案。
捷克是歐洲酒水消費量最高的國家，甚至更勝於德國，佐餐多會飲用啤酒，但要特別注意的是，夏沛倫提醒，在捷克不能邊走邊喝酒，否則可能會被罰錢，也不宜舉起相機就對他人拍攝，更不可以看到小朋友可愛就伸手觸碰，這都是相當不禮貌的行為。
根據駐捷克台北經濟文化辦事處資訊，捷克較常發生的治安問題是偷、騙、扒、竊等，外國旅客最易於大眾運輸工具、餐廳、通舖旅館房間、擁擠人群、專注購物時遭竊盜集團扒竊財物。護照不宜與其他重要財物存放一處，以免遭竊或被扒時同時遺失。但也有假扮警察查驗證件趁機偷竊或行騙，或以較高匯率吸引外國人兌換外匯趁機夾雜假鈔等事也時常發生。
駐捷克台北經濟文化辦事處呼籲，請旅客影印護照及護照內簽證，並與護照分開保存，以利護照遺失時補發，國人到捷克旅遊向辦事處處求助最常見項目為護照遺失要求補發新照，護照或財物遭竊或遺失時，請就近向警局報案。此外，護照等身份證件必須隨身攜帶，以備警察查驗，掛有外國車牌的車輛也較易遭竊，另布拉格地鐵站Mustek附近警局設有專為外國人服務窗口，並提供24小時英捷傳譯協助。