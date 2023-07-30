女生晚上「不要買冰淇淋」！真實原因曝光　萬人秒懂：毛骨悚然

大胃王高橋知成驟逝！生前罹厭食症　死亡率5%：厭食症6前兆注意

▲高橋知成食量驚人，卻罹患了厭食症。身心科醫師提醒，厭食症患者初期有明顯的體重減輕、對體型和外貌的強烈焦慮等6大前兆。（圖 / 翻攝自高橋知成IG）
▲高橋知成食量驚人，卻罹患了厭食症。身心科醫師提醒，厭食症患者初期有明顯的體重減輕、對體型和外貌的強烈焦慮等6大前兆。（圖 / 翻攝自高橋知成IG）

記者徐銘穗/綜合報導

30歲的日本大胃王高橋知成（高橋ちなり）驚傳7月21日驟逝，雖然未透露確切死因，不過高橋知成生前曾自述罹患厭食症，去年底在IG最後一次露臉身形暴瘦，令人憐惜。身心科醫師指出，厭食症死亡率約為5%，患者初期有突然不跟親友同桌吃飯、對飲食和食物有強烈控制欲、體重驟減等6大前兆，若有發現這些狀況，應鼓勵她就醫接受治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊聰才診所院長、身心科醫師楊聰財告訴《NOWnews今日新聞》說，厭食症（Anorexia nervosa）是一種精神疾病，表現為對體重和體型的過度關注，並且通常伴隨有拒食或極度限制飲食的行為，對多數患者來說，厭食症是一個漸進的過程，但也可能會在較短的時間內迅速發展。

▲以色列模特兒卡琳鮑曼，2023年5越23日因厭食症加上新冠肺炎病逝，享年35歲。（圖／翻攝推特）
▲以色列模特兒卡琳鮑曼，2023年5越23日因厭食症加上新冠肺炎病逝，享年35歲。（圖／翻攝推特）
厭食症有初期有前兆嗎？楊聰財醫師說，初期可能不明顯，也可能與其他問題混淆，以下是厭食症一些可能的初期前兆：

1.明顯的體重減輕：患者可能會開始迅速減輕體重，並出現明顯的骨頭和關節突出，衣服變得鬆垮。

2.對飲食和食物有強烈控制欲：患者可能開始對食物有強烈的控制欲，限制攝入卡路里和特定食物類別。

3.對體型和外貌的強烈焦慮：患者可能對自己的體型和外貌感到極度焦慮，認為自己過於胖或不滿意自己的外貌。

4.社交和情緒變化：患者可能開始避開社交場合，變得情緒不穩定、易怒或憂鬱。

5.飲食習慣的改變：患者可能改變飲食習慣，可能開始拒食，只吃非常小的食物份量或選擇特定類型的食物。

6.運動量的增加：患者可能會開始過度運動，以燃燒更多的卡路里，或因為對運動有強烈控制欲。

▲英國女子溫德莉曾患上厭食症，一度瘦成皮包骨。（圖／翻攝自 annie100101 的 IG ）
▲英國女子溫德莉曾患上厭食症，一度瘦成皮包骨。（圖／翻攝自 annie100101 的 IG ）
台安醫院心身醫學暨精神科主治醫師許正典曾說明，厭食症（Anorexia Nervosa）是一種排斥飲食的精神疾患，屬心因性，可能是因為患者對自我形象的偏差認知，或心理上有某種重大的鬱結難消，導致無法正常進食、厭食，或深陷一種節食→狂吃→嘔吐和腹瀉的惡性循環。

他進一步說明，許多厭食症患者的體重極低，BMI值小於17.5，甚至低到10以下的極端值，使健康出問題，最終可能引起腸胃代謝全面失常，身體和情緒上的失調、混亂，嚴重者足以致死，死亡率約為5%。

身心科醫師潘欣平、曾美智合著由衛福部出版的《飲食與精神健康》也揭露，厭食症男女比例約為 1:10，大部分發生在10到30歲間，舞蹈家及模特兒、肥胖症和家族史酒癮者是高危險群，初期可能出現突然不和親友同桌吃飯、四處藏食物、用餐時間拉得很長等徵兆。

美女大胃王高橋知成30歲驟逝！生前罹患厭食症　住院暴瘦照曝光

以色列名模「厭食症折磨13年」病逝！享年35歲　生前體重只剩23KG

日本大胃王大腸癌逝！一圖看7徵兆　及早治療存活率逾90%

大胃王菅原初代癌逝！10分鐘吞399碗蕎麥麵　背後藏洋蔥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀