大胃王高橋知成驟逝！生前罹厭食症　死亡率5%：厭食症6前兆注意

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厭食症有初期有前兆嗎？楊聰財醫師說，初期可能不明顯，也可能與其他問題混淆，以下是厭食症一些可能的初期前兆：
1.明顯的體重減輕：患者可能會開始迅速減輕體重，並出現明顯的骨頭和關節突出，衣服變得鬆垮。
2.對飲食和食物有強烈控制欲：患者可能開始對食物有強烈的控制欲，限制攝入卡路里和特定食物類別。
3.對體型和外貌的強烈焦慮：患者可能對自己的體型和外貌感到極度焦慮，認為自己過於胖或不滿意自己的外貌。
4.社交和情緒變化：患者可能開始避開社交場合，變得情緒不穩定、易怒或憂鬱。
5.飲食習慣的改變：患者可能改變飲食習慣，可能開始拒食，只吃非常小的食物份量或選擇特定類型的食物。
6.運動量的增加：患者可能會開始過度運動，以燃燒更多的卡路里，或因為對運動有強烈控制欲。
台安醫院心身醫學暨精神科主治醫師許正典曾說明，厭食症（Anorexia Nervosa）是一種排斥飲食的精神疾患，屬心因性，可能是因為患者對自我形象的偏差認知，或心理上有某種重大的鬱結難消，導致無法正常進食、厭食，或深陷一種節食→狂吃→嘔吐和腹瀉的惡性循環。
他進一步說明，許多厭食症患者的體重極低，BMI值小於17.5，甚至低到10以下的極端值，使健康出問題，最終可能引起腸胃代謝全面失常，身體和情緒上的失調、混亂，嚴重者足以致死，死亡率約為5%。
身心科醫師潘欣平、曾美智合著由衛福部出版的《飲食與精神健康》也揭露，厭食症男女比例約為 1:10，大部分發生在10到30歲間，舞蹈家及模特兒、肥胖症和家族史酒癮者是高危險群，初期可能出現突然不和親友同桌吃飯、四處藏食物、用餐時間拉得很長等徵兆。